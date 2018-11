Il successo di PFU ScanSnap, vendute oltre 5 mln di unità

La notizia è stata data durante il Fujitsu Forum 2018, tenutosi a Monaco di Baviera, dove la filiale di Fujitsu Ltd PFU ha reso nota la vendita record di scanner.

Il Forum è uno dei maggiori eventi IT di questo tipo in Europa, che chiama a raccolta leader aziendali e IT di tutto il mondo, insieme a esperti di Fujitsu e dei suoi partner, per discutere come le soluzioni digitali più innovative possano portare benefici alle aziende e alla società nel suo complesso.

Presentata inizialmente nel 2001, la gamma di scanner ScanSnap offre una tecnologia smart e one touch, abbinata a un design intuitivo che permette di incrementare la produttività personale - aiutando gli utenti ad automatizzare attività che fanno perdere tempo grazie a una tecnologia avanzata basata sulla semplicità.