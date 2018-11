Riprendono le lezioni “Cyber Security Base with F-Secure”

Al via i corsi online gratuiti sulla cyber security di F-Secure e dell’Università di Helsinki pensati per offrire agli studenti competenze e abilità pratiche. Per il terzo anno consecutivo infatti riprende la serie di lezioni “Cyber Security Base with F-Secure”, sviluppata per offrire agli studenti non solo la formazione richiesta per una carriera nella cyber security, ma anche la pratica.

Cyber Security Base with F-Secure – conosciuta anche come MOOC (acronimo di “massive open online course”) - integra le conoscenze e le competenze di sicurezza informatica di F-Secure e del Dipartimento di Informatica dell'Università di Helsinki in una serie accessibile di corsi online.

I contenuti coprono una gamma di argomenti che i partecipanti devono apprendere per ambire a ricoprire posizioni di cyber security entry-level ed esercizi pratici per aiutare gli studenti a mettere in pratica ciò che apprendono.

Secondo Kristian Kristensen di F-Secure, che aiuta a coordinare la Cyber Security Academy di F-Secure e che ha lanciato di recente un programma di tirocinio sviluppato per trasformare i professionisti IT in esperti di cyber security, la mancanza di competenze nella cyber security necessita di soluzioni concrete più che di studi o ricerche che mostrino quanto questa mancanza sia reale.

Kristian Kristensen, Director fo Delivery per i Servizi di Cyber Security di F-Secure

Non c'è carenza di prove che dimostri come la mancanza di talenti nella sicurezza informatica rappresenti un problema per le aziende e per tutti noi, quindi è fondamentalmente superfluo continuare a sottolinearlo. Vi è invece una carenza di attenzione alle soluzioni. Quindi abbiamo bisogno di cambiare marcia e iniziare a concentrarci di più su come risolvere questo problema se vogliamo che la sicurezza tenga il passo con le esigenze di domani.

A partire dal suo lancio, avvenuto nel 2016, MOOC ha già attratto decine di migliaia di studenti da tutto il mondo, con centinaia di persone che hanno completato il corso e alcuni studenti che hanno anche ottenuto crediti formativi universitari.

E se l'obiettivo principale è quello di preparare i partecipanti alle posizioni lavorative entry-level nel campo della sicurezza informatica, I corsi possono essere utili come base per una formazione più approfondita, o anche come approfondimento per chi già lavora in un dipartimento IT, ma vuole saperne di più sulla sicurezza.

Non ci sono requisiti formali o tasse da pagare per partecipare al MOOC, completamente gratuito, e questa accessibilità rende Cyber Security Base with F-Secure un modo innovativo per consentire a potenziali professionisti di esplorare questo campo.

Samu Varjonen, Post-Doctoral Researcher del Dipartimento di Informatica dell’Università di Helsinki

La sicurezza informatica esiste da decenni ma non esiste un unico percorso formativo per le persone interessate a diventare dei veri professionisti in questo settore. Questo MOOC offre ai potenziali professionisti della cyber security l'opportunità di acquisire maggiori competenze senza dover rinunciare al proprio lavoro quotidiano e senza dover investire in formazione a tempo pieno. È un ottimo modo per sviluppatori di software, amministratori IT, studenti di informatica, ecc. di iniziare a familiarizzare con questo lavoro per vedere se si sposa con i loro punti di forza e i loro interessi professionali.

Il primo modulo del nuovo MOOC Cyber Security Base with F-Secure è stato trasmesso il 7 novembre in live streaming dall’Università di Helsinki.