Attiva Evolution a Vicenza, i consigli di SGBox e Bitdefender

Attiva Evolution promuove un incontro sul tema della sicurezza informatica; SGBox e Bitdefender saranno i protagonisti dell’evento che si terrà il 15 novembre.

Come potersi difendere in modo efficace? Quali sono gli strumenti e le soluzioni più innovative. Di questo si parlerà nell’incontro previsto per il prossimo 15 novembre presso la sede di Attiva Evolution a Vicenza.

La sicurezza moderna deve infatti sempre di più basarsi su un ciclo di gestione del cyber risk che non può prescindere da alcuni pilastri fondamentali: prevenire, individuare, rispondere, recuperare. L’integrazione della soluzione di Bitdefender, società leader mondiale nelle tecnologie di sicurezza, con quella di SGBox, la soluzione SIEM modulare per la gestione dei log, offre un nuovo paradigma per il controllo delle minacce con vantaggi significativi per la sicurezza delle aziende.

All’incontro interverranno Massimo Turchetto, Sales Manager SGBox Italia e Gianluca Gravino, Sales Engineer Bitdefender Italia. L’incontro prevede anche una Demo Lab in cui sarà possibile toccare con mano le soluzioni e verificarne l’efficacia.