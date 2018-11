Dell Technologies Forum 2018, Maticmind è tra i protagonisti

Alla prima edizione di Dell Technologies Forum 2018 ci sarà un focus su Digital Trasformation, IT Transformation, Workforce Trasformation e Security Trasformation. Il Dell Technologies Forum è un evento gratuito, della durata di un giorno, in cui si sperimenta la forza di sette leader tecnologici. I visitatori potranno entrare in contatto con i colleghi del settore, interagire con i leader del mercato ed esplorare le soluzioni che abilitano ogni giorno la trasformazione digitale.

Il System Integrator italiano operante nel settore ICT, in grado di progettare, integrare e gestire soluzioni tecnologiche innovative, grazie a competenze specialistiche in ambito Networking, Security, Unified Communications & Collaboration, Datacenter & Cloud e Applications, Maticmind parteciperà e sarà uno dei protagonisti dell’edizione 2018 del Forum in programma il prossimo 15 novembre a Milano.

Laura Roberto, Business Developer di Maticmind SpA

Un’occasione per approfondire le possibili strategie IT che abilitano le aziende ad essere competitive in uno scenario in continua trasformazione.

Nella cornice dell’evento di riferimento in tema di trasformazione digitale Maticmind, Gold Sponsor del Forum e Titanium Partner di Dell EMC, che da oltre 20 anni si propone come partner tecnologico, interpretando il mercato in modo da individuare e fornire soluzioni che generino crescita e valore con un impegno che è caratterizzato da una forte presenza territoriale, solide ed ampie competenze e capacità di realizzare soluzioni IT complete e flessibili garantendone l’operatività per l’intero ciclo di vita, presenterà un caso di successo relativo alla creazione di un Modern Data Center all’avanguardia.

Adolfo Dell’Erba, Channel Senior Director, Dell EMC Italia

Grazie al lavoro di squadra che realizziamo con i nostri partner, vogliamo fare in modo che la trasformazione digitale sia sempre più una realtà per le aziende. Attraverso il confronto e il dialogo in occasioni come Dell Technologies Forum, crediamo si possa promuovere una maggiore sensibilizzazione per far comprendere come l’innovazione tecnologica, che si concretizza nella modernizzazione del Data Center, sia motore di business e di crescita.

“Il Modern Data Center secondo Maticmind: essere sostenibili partendo dal dato – Il caso di Fluid-o-Tech” è il titolo dello speech che alle ore 15 in Sala Amber 1, vedrà l’azienda intervenire portando la testimonianza di come la costruzione del Modern Data Center può sostenere e avviare un percorso di Digital Trasformation che non solo automatizza ed efficienta i processi ma rende anche l’infrastruttura IT sostenibile.