Blockchain, la più sconosciuta tra le tecnologie emergenti

Digital Transformation Institute e Cmft indagano sulla conoscenza della blockchain. Una tecnologia poco conosciuta e pochissimo utilizzata da aziende e consumatori.

Infatti secondo la ricerca “Retail Transformation”, elaborata dal Digital Transformation Institute e Cmft, in collaborazione con Assintel e Swg, solo l’11% degli intervistati dichiara di sapere cosa sia, a fronte di un 19% che ne ha sentito parlare ma non sa di cosa si tratti e un 52% che ammette di non avere mai sentito questa parola.

L’indagine è stata condotta, tra agosto e settembre 2018, con tecnica Cawi/Cami su un campione nazionale di 1.000 utenti rappresentativo della popolazione italiana per genere, età e zona di residenza.

Per le aziende il campione è rappresentato da associate Assintel, associazione nazionale di riferimento delle imprese ICT e digitali di Confcommercio-imprese per l’Italia.

Chiamati a rispondere sul significato di questa tecnologia, gli utenti con le idee più chiare l’hanno definita come “un database distribuito che sfrutta la tecnologia peer-to-peer” o come “un archivio storico aperto che condivide tutte le transazioni ad esempio di bitcoin”. In molti hanno associato la parola a certificazione, sicurezza, criptovaluta e bitcoin.

Cosa ne pensano consumatori e aziende

Come emerso per altre tecnologie che la ricerca è andata a indagare, anche per blockchain, a fronte di una percentuale di utenti che ammette di conoscere il significato della parola, sono ben pochi quelli che hanno effettivamente sperimentato e utilizzato la tecnologia.

Ad aver effettuato acquisti con bitcoin e altre criptovalute in modo regolare, per esempio, sono soltanto il 3% degli intervistati, contro un 81% che afferma di non averle mai utilizzate (con uno scoraggiante 15% che si dichiara interessato a farlo).

Tra coloro che dichiarano di non aver usato criptovalute, un 30% dichiara di sentirsi a disagio nel farlo per ragioni legate alla immaterialità e volatilità, alla sicurezza e alla complessità d’uso.

Circa le possibili applicazioni della blockchain, i consumatori giudicano migliore l’intermediazione virtuale piuttosto che umana nell’acquistare un’auto senza dover gestire la burocrazia del passaggio di proprietà (59%), nel garantire l’autenticità di un titolo di studio o di altro documento (57%), nel riconoscere l’identità di una persona o di un’organizzazione (50%) o nel certificare la provenienza di un prodotto alimentare senza la necessità di organismi di verifica e certificazione (45%).

Per le imprese la situazione non è molto diversa da quella dei consumatori: le applicazioni relative a blockchain presentano un utilizzo nullo o molto basso per il 65% delle intervistate, mentre sono solo un 13% quelle che ne fanno un uso medio-alto. Non molto diversa la situazione futura, visto che solo il 22% delle imprese s’immagina di usare blockchain, a fronte di un 43% che pensa a un utilizzo nullo o medio basso.

Nei prossimi tre anni la situazione risulta essere non molto molto differente: criptovalute non saranno prese in considerazione dal 54% delle aziende; crowdfunding dal 35%; smart property dal 32%. Una previsione che va oltre i tre anni fa registrare un 27% delle aziende interessate al prediction market, un 22% al crowdfunding, un 19% agli smart contrats e un 16% agli energy markets.