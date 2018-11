SoftPi distribuisce Seamless di Recursyv

Softpi sigla un accordo di distribuzione con Recursyv, azienda inglese attiva nelle progettazione di soluzioni che semplificano il lavoro degli sviluppatori.

Il primo servizio ad essere distribuito è Seamless, uno strumento che permette l’integrazione di un’ampia gamma di applicazioni in modo semplice, veloce ed economico. Seamless permette infatti di collegare applicazioni nuove e tradizionali, in cloud, on-premise o ibride usando un’unica console operativa, intuitiva e facile da gestire.

Il servizio di integrazione di Recursyv gestisce i dati in transito tra sistemi eterogenei, interroga le sorgenti dati per verificare se ci sono cambiamenti, prepara i dati per le modifiche, amministra i dati in transito, li trasforma per il sistema target e li invia a quest’ultimo.

Seamless rende facile la cooperazione tra applicazioni diverse. Una nuova integrazione può essere agilmente realizzata utilizzando la libreria di connettori di Recursyv, continuamente aggiornata e in rapida espansione. Da una parte connettori di piattaforma sono disponibili per integrare rapidamente i più noti database come SQL Server, Oracle e MySQL, dall’altra connettori di base (SOAP, RESTful, SMTP) sono disponibili per integrare applicazioni personalizzate, siano in cloud o on-premise.

L’elemento distintivo di Seamless è quello di poter fornire un servizio efficace e senza problemi perché dopo il rilascio l’integrazione opera come un managed service permettendo all’utente di “configurare e dimenticare”. Il monitoraggio proattivo infatti assicura di venire a conoscenza di qualunque possibile problema praticamente in tempo reale. Seamless è fornito come servizio gestito da Recursyv e il suo canone di sottoscrizione include tutti i connettori disponibili da Recursyv, il monitoring del servizio in modalità proattiva, qualunque modifica di configurazione ragionevole e il supporto tecnico offerto all’utente.