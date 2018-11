Retail e Fashion, Lutech acquisisce Tecla.it

Lutech Group acquisisce Tecla.it, azienda specializzata nel digital commerce sul mercato da oltre 20 anni con sei sedi, cinque in Italia e una a New York.

L’azienda guida i top brand del mondo Retail, Fashion e B2B nella digital transformation, ideando e gestendo progetti di omnichannel e-commerce, product information management, customer engagement, identificate come aree a grandissima e irrinunciabile potenzialità per tutti questi settori.



Tullio Pirovano, CEO Lutech Group

L’acquisizione di Tecla.it va a rafforzare significativamente la focalizzazione e il posizionamento di Lutech in mercati di importanza strategica per il Gruppo. Il know how e l’esperienza dei professionisti di Tecla.it permettono a Lutech di presidiare tutta la catena del valore delle soluzioni integrate di digital commerce con un’offerta unica, innovativa e completa a supporto della trasformazione digitale in mercati in forte trasformazione quali sono il Fashion e il Retail.

Tecla.it può contare sulle competenze di più di 100 professionisti e su solide partnership internazionali con società leader in campo digitale, tra cui IBM, Informatica e SAP. L’operazione ha visto l’ingresso nel Gruppo Lutech anche delle società controllate da Tecla.it: 2mlab, web agency esperta in UI/UX design e marketing digitale, e di Stepfour, con importanti skill su piattaforma SAP Hybris.