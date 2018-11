WinZip Enterprise, la release 23 si “estende fino al cloud”

La nuova versione di WinZip 23 Enterprise amplia sensibilmente le proprie capacità, integrando il supporto cloud, per un'archiviazione sicura in ambienti multi-cloud.

Il software permette ai clienti aziendali e agli enti pubblici di implementare l’encryption dei file tra i tutti i dipendenti e di proteggere l'IP e i dati critici negli ambienti di rete multi-cloud. Grazie al supporto dei servizi cloud aziendali IBM Cloud, SwiftStack, RackSpace e OpenStack, e al supporto introdotto di recente alle regioni AWS (inclusa GovCloud), WinZip Enterprise 23 facilita l’integrazione con le piattaforme alle quali si affidano aziende ed enti pubblici.

Sfruttando la crittografia AES standard del settore, questa soluzione completamente personalizzabile rappresenta uno strumento essenziale per qualsiasi azienda che debba rispettare i requisiti di conformità, fra cui il GDPR e le normative statunitensi come FIPS 140-2, FIPS 197, HIPAA e DFARS.

WinZip 23 Enterprise offre inoltre Enterprise Wide Passwords e potenti controlli IT per attuare i protocolli di sicurezza e proteggere i dati da rischi provenienti sia dall'interno che dall'esterno dell'azienda. Inoltre, con il nuovo supporto al servizio cloud aziendale, i reparti IT globali possono standardizzare e fornire accesso solo a quei servizi che garantiscono alle organizzazioni il controllo delle regioni in cui vengono ospitati i dati.

Le funzionalità estese di WinZip 23 Enterprise:



• Supporto ottimizzato per reti singole e multi-cloud

WinZip 23 Enterprise offre la capacità di integrarsi con diverse reti cloud aziendali, incluse le regioni AWS (inclusa GovCloud), e con IBM Cloud, SwiftStack, RackSpace e OpenStack per soddisfare i requisiti di un'infrastruttura di rete aziendale. WinZip 23 Enterprise continua a integrarsi direttamente con i servizi SaaS standard aziendali SharePoint e Office365, e può essere configurato per fornire accesso opzionale a Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, CloudMe, SugarSync e MediaFire.

• Crittografia di livello bancario e privacy

WinZip Enterprise offre alle aziende una potente crittografia. I dipartimenti IT dispongono degli strumenti necessari per archiviare i dati critici dei clienti in conformità con il GDPR e altre politiche sulla privacy. WinZip Enterprise supporta anche Windows Information Protection (WIP), assicurando il rispetto dei protocolli per controllare il movimento delle informazioni e dei file.

• Controllo centralizzato e interfaccia personalizzabile

WinZip Enterprise consente di controllare facilmente i file in rete e di standardizzare l'accesso e i protocolli secondo le policy interne, grazie alla funzionalità Enterprise Wide Passwords. Inoltre, gli amministratori IT possono configurare l'interfaccia di WinZip in base alle esigenze della loro azienda e garantire la massima produttività attivando solo le funzioni necessarie.

• Compressione potente e backup

I dati importanti devono essere preservati e protetti. Con la compressione migliore della categoria, WinZip Enterprise consente di ridurre le dimensioni dei file in modo da poterli archiviare, inviare, ricevere e aprire più facilmente. I documenti, le e-mail, le librerie e altri contenuti possono essere archiviati automaticamente, direttamente nel servizio di storage locale o in un servizio cloud connesso. Gli utenti possono anche combinare i file dal loro PC, in rete e dallo spazio di storage in cloud in un singolo backup.

WinZip 23 Enterprise è disponibile in tutto il mondo in 17 lingue, fra cui italiano: WinZip 23 Pro è disponibile al prezzo di euro 60,94, mentre WinZip 23 è disponibile al prezzo di euro 36,54 (tutti i prezzi sono IVA inclusa).