Da Allnet.Italia, sistemi avanzati per il controllo accessi

Allnet.Italia soddisfa il crescente bisogno di sicurezza con una sempre più sviluppata gamma di sistemi di controllo accessi, in partnership con diverse aziende.

Allnet.Italia è un distributore specializzato in soluzioni innovative, nell’informatica e nelle telecomunicazioni, per il quale l’integrazione di applicazioni di Security & Safety rappresenta la risposta più efficace al bisogno degli individui e delle aziende di sentirsi al sicuro, a casa come nei luoghi di transito o di lavoro.

Tra i tanti partner tecnologici di Allnet.Italia vanno ricordati ISEO Serrature, Sofia Locks e Dahua Technology, 2N.

Emiliano Papadopoulos, Ceo di Allnet.Italia

La nostra volontà, in qualità di distributore ad alto valore aggiunto, è quella di assicurare ai nostri clienti la possibilità di disporre sempre della migliore tecnologia presente sul mercato, per rispondere con successo a qualsiasi tipo di esigenza di sicurezza fisica. A loro lasciamo l’abilità o l’arte di “combinare” i vari elementi, anche di diverse marche, in un’unica proposta integrata altamente performante.

Ne sono un esempio i videocitofoni VoIP 2N, grazie alla loro modularità e connettività LAN ed LTE, offrono la possibilità di combinare le funzionalità di chiamata, tipiche della videocitofonia, con quelle di videosorveglianza e controllo accessi dando vita ad un unico impianto per la sicurezza a 360°. Tali apparati possono essere integrati con diverse tecnologie, anche mixate tra loro, per l’accesso all’edificio.

Elevata innovazione anche per i dispositivi per il controllo degli accessi proposti da ISEO Serrature, tra cui spicca la chiave smar Argo, che permette di aprire, controllare e gestire gli ingressi direttamente da smartphone grazie all’apposita app.

In tale ambito, l’offerta Allnet.Italia viene completata dalle applicazioni smart di Sofia Locks, che propone Sofia Otello, applicazione per hotel, AirBnB e bed & breakfast che, grazie alle serrature intelligenti smart-lock, permette agli ospiti di entrare direttamente in stanza utilizzando il proprio smartphone, e Sofia Luckey, per rendere agevole ed immediato il controllo accessi in ambienti condivisi dedicati al lavoro o al tempo libero.

Dahua Technology, infine, permette di offrire un’ampia varietà di prodotti che vanno dai classici sistemi di videosorveglianza fino alle soluzioni di sicurezza più complesse: dall’HDCVI ai trasporti intelligenti, passando per il controllo accessi, il rilevamento termico, la videocitofonia e molto altro ancora. Tra tutti, possiamo citare i dispositivi di sicurezza di nuova generazione basati sul riconoscimento facciale, per cui Dahua ha sviluppato tecnologie estremamente efficaci, come dimostrano anche i risultati e i record ottenuti dall’azienda in varie competizioni internazionali.