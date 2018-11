Verano Brianza, MediaWorld apre il primo retail lab digitale

MediaWorld ha inaugurato oggi il primo retail lab d’Italia, con spazi condivisi tra uffici direzionali e punto vendita, secondo l’idea di un grande campus-laboratorio.

Lo sforzo è finalizzato a massimizzare la sintonia tra azienda e cliente, in linea con l’ottica sempre più customer-centrica che caratterizza la strategia di MediaWorld varata nel Transformation Plan che l’Azienda ha adottato a partire dal 2018.

Guido Monferrini, Amministratore Delegato di MediaWorld Italia

L’immediata prossimità con il cliente rappresenta una fondamentale opportunità di relazione per intercettare necessità e bisogni in continua evoluzione. Crediamo che l’integrazione tra gli uffici dell’azienda e il punto vendita che proponiamo nella sede di Verano Brianza sia un passo fondamentale per poter anticipare e guidare il cambiamento dell’offerta e continuare il nostro percorso di innovazione del settore in un’ottica omnicanale. Abbiamo avviato un ambizioso piano di ammodernamento della rete e l’idea di dedicare uno spazio alla sperimentazione di nuove offerte e nuove proposte, come il Retail Lab, si inserisce in questo senso all’interno della più ampia strategia che stiamo portando avanti come MediaWorld e che ci permette di competere al pari dei nuovi player di mercato, come le piattaforme online.