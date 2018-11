Bitdefender annuncia l'integrazione con VSA di Kaseya

Bitdefender sigla una partnership di integrazione con Kaseya, fornitore di soluzioni per la gestione di infrastrutture IT per MSP e organizzazioni IT interne.

Questa nuova collaborazione permetterà a Kaseya di offrire una suite di sicurezza informatica completa e agli utenti in cloud e locale di VSA di Kaseya di implementare e gestire la sicurezza con Bitdefender Cloud Security for MSPs, la suite di sicurezza vincitrice di numerosi premi e disponibile per ambienti Windows, MAC e Linux.

Grazie all'integrazione tra Kaseya e Bitdefender, gli MSP potranno sfruttare gli agenti endpoint di prossima generazione di Bitdefender in tutta l'organizzazione dei loro clienti, fornendo una protezione all'avanguardia facile da implementare e da gestire. Bitdefender Cloud Security offre anche funzionalità di controllo dei contenuti, filtro web, controllo delle applicazioni e dei dispositivi, oltre a un firewall con rilevamento delle intrusioni.

Come azienda leader nel campo delle soluzioni di gestione e monitoraggio remoto, Kaseya amplia costantemente la sua piattaforma aperta di soluzioni, le migliori nella loro categoria, ed espande continuamente il suo ecosistema di partner tecnologici in modo da soddisfare le diverse esigenze del suo portafoglio globale di clienti.

Mark Shaw, CEO, StoredTech

Bitdefender è uno dei migliori partner di StoredTech e questa nuova integrazione con Kaseya ci permette di offrire un antivirus all'avanguardia e un'applicazione di filtraggio dei contenuti in un unico pacchetto. La capacità di Bitdefender Cloud Security di lavorare senza problemi e in tutta naturalezza in qualsiasi ambiente, unita alla leggerezza intrinseca di questa soluzione, è grande un vantaggio per tutti. L'impegno di Bitdefender con Kaseya ci permette, come MSP principale, di offrire un ottimo prodotto nel campo della sicurezza degli endpoint ai nostri clienti e agli MSP che si rivolgono a noi.

La nuova integrazione tra Kaseya e Bitdefender permette agli MSP di ridurre i costi operativi, con una soluzione di sicurezza antimalware regolarmente ai primi posti nelle classifiche dei test indipendenti. Bitdefender ha ottenuto il miglior punteggio medio per la protezione, le prestazioni e la fruibilità offerte da tutte le soluzioni valutate da AV-Test.

I provider potranno anche risparmiare tempo, grazie alla stretta integrazione tra Bitdefender Cloud Security e gli endpoint gestiti tramite VSA in un qualsiasi numero di siti dei clienti.