WuXi NextCODE integra adesso NetApp Cloud Volumes

NetApp annuncia una partnership con WuXi NextCODE, società di analisi e piattaforma per i dati genomici leader a livello mondiale.

Obiettivo dell’accordo è il miglioramento della salute delle persone di tutto il mondo. WuXi NextCODE si avvarrà di NetApp Cloud Volumes per semplificare l'implementazione e ottimizzare la gestione delle applicazioni data-driven. WuXi NextCODE opera in un ambiente multicloud integrato per l'archiviazione di dati genomici, svolgendo attività di elaborazione secondaria e applicazioni cliniche per i propri clienti. NetApp Cloud Volumes è progettato per elaborare grandi volumi di dati contemporaneamente e analizzarli in real-time.

WuXi NextCODE deve stare al passo con il crescente numero di genomi sequenziati e archiviati ogni giorno per i clienti. Dopo aver valutato diverse offerte di cloud storage, la società ha scelto di utilizzare la soluzione NetApp Cloud Volumes per la sua scalabilità e facilità di implementazione e gestione. NetApp Cloud Volumes si integra con tutti i principali cloud provider, come Amazon Web Services e Google Cloud Platform. Questa strategia multicloud aiuta WuXi NextCODE a mantenere un'architettura dati in grado di supportare potenti funzionalità di analytics con scalabilità elastica, flessibilità della pipeline e integrazione nei sistemi dei clienti esistenti in modo più rapido e affidabile.

Gli utenti di NetApp Cloud Volumes, come ad esempio WuXi NextCODE, possono facilmente configurare un'infrastruttura storage "HPC-like" altamente scalabile nel cloud. Inoltre, le funzionalità avanzate di gestione dello storage, come il mirroring real-time, offerte dal software di replica dei dati SnapMirror di NetApp, facilitano notevolmente l'implementazione e il test, dando vita a una piattaforma più stabile e affidabile di grande importanza per i clienti di WuXi NextCODE nei settori della ricerca, dell'industria farmaceutica e delle biotecnologiche, così come negli ambienti clinici.