Trend Micro migliora la sicurezza endpoint con Apex One

Trend Micro ha ribrandizzato come Apex One il pacchetto per la sicurezza degli endpoint, una piattaforma evoluta con singolo agente, per SaaS e on-premise.

L’offerta, semplificata, migliora sia il rilevamento sia la risposta nella gestione degli incidenti di sicurezza, offre informazioni utili per massimizzare la sicurezza dei clienti oltre a fornire opportunità di crescita per il canale.

I team di IT security sono sempre più sopraffatti dal numero di prodotti che servono per proteggere completamente i loro endpoint. In combinazione con un numero crescente di avvisi e informazioni di log non correlate, diventa difficile rispondere in modo sufficientemente rapido alle minacce di ultima generazione.

Kevin Simzer, chief operating officer for Trend Micro

La nostra ultima release ha dei miglioramenti che rispondono alle moderne problematiche di endpoint security. Nonostante il clamore di alcuni vendor che si definiscono di nuova generazione, una protezione efficace richiede livelli multipli e questo è un pilastro della nostra strategia. Apex One è la scelta perfetta per quelle aziende che vogliono rimpiazzare il tradizionale antivirus o installare soluzioni next-gen.

Trend Micro Apex One vanta tre novità fondamentali:

• Automated Detection & Response

Apex One si basa sulle tecniche di sicurezza di XGen, un mix intergenerazionale di tecniche di difesa dalle minacce che applicano in maniera intelligente la giusta tecnologia nel momento giusto. Il prodotto include le capacità di virtual patching più puntuali del mercato, grazie alle abilità della Trend Micro’s Zero Day Initiative, oltre a una gamma di tecnologie moderne che rilevano e bloccano gli attacchi avanzati, incluse le minacce fileless.

• Actionable Insights

Apex One introduce capacità estese di endpoint detection and response (EDR). Inoltre, si connette al servizio Trend Micro di managed detection and response (MDR), che permette ai team interni un rilevamento e monitoraggio migliori.

• All-in-one

Apex One offre la migliore gamma di funzionalità da un singolo agente, mentre molti vendor si basano ancora su due o più. Apex One potenzia la EDR con strumenti automatici di detection & response, semplificando il deployment ed eliminando la segregazione tra sistemi, detta “silos”.

Le nuove capacità di Trend Micro Apex One permettono opportunità di crescita maggiori, per i partner di canale che vogliono offrire prodotti di valore che rispondono alle esigenze di sicurezza delle aziende.

Il prodotto è disponibile da Novembre 2018 e sostituisce OfficeScan. I clienti OfficeScan riceveranno un update gratuito alla soluzione Apex One. Alcune caratteristiche, come le investigazioni EDR potrebbero richiedere ulteriori licenze.