TP-Link C9 e C7A, smartphone versatili per il mercato italiano

A completamento della Serie C, TP-Link ha lanciato pochi mesi fa i due nuovi smartphone Neffos C9 e C7A, rafforzando così ulteriormente la sua presenza in Italia. Dedicato a coloro che non accettano compromessi in termini estetici e di prestazioni, ma al tempo stesso cercano un prodotto dal prezzo vantaggioso, Neffos C9 centra entrambi i requisiti. Si tratta infatti di un dispositivo dotato di un brillante display Full-View 18:9 da 5,99 pollici, con vetro curvato 2.5D e caratterizzato da una cornice laterale davvero minimal, per massimizzare l’esperienza visiva.

La memoria RAM è di 2GB, mentre la ROM da 16GB può essere ampliata fino a 128GB. Lo smartphone, infatti, è dotato di uno slot con 3 alloggiamenti per sfruttare la funzionalità Dual SIM e l’espansione di memoria tramite MicroSD. Rispondendo ai consumatori che desiderano un reparto fotografico sempre all’altezza, lo smartphone monta una camera posteriore da 13 megapixel affiancata dal sistema autofocus PDAF, veloce e preciso anche nelle situazioni più difficili.

Non meno efficiente è la fotocamera anteriore da 8 megapixel, che permette di realizzare eccellenti selfie sfruttando il sistema AI Beautify e la tecnologia Softlight, che massimizzano la naturale bellezza del viso. I punti di forza di questo modello non si esauriscono qui. Tra i plus spiccano infatti l’interfaccia NFUI 8.0, esclusiva personalizzazione dell’ultima versione del sistema operativo Android Oreo 8.1 e la batteria ad alta capacità da 3840 mAh, per un’autonomia di utilizzo fino a 48 ore. A rendere C9 un prodotto premium concorre anche il doppio sistema di sblocco, che affianca sensore fingerprint e l’AI Face Unlock, per attivare lo smartphone attraverso impronta digitale o riconoscimento facciale.

Per i meno geek, ma attirati ugualmente da un prodotto evoluto ed esteticamente accattivante, il modello perfetto è Neffos C7A, che ha tutto quello che serve per gestire al meglio ogni tipo di compito grazie a un display da 5 pollici, un processore a 64 bit, 2 GB Ram + 16 GB Rom, connettività 4G e sistema Android Oreo 8.1. La fotocamera posteriore da 8 Megapixel con HDR, scatto multiplo e modalità Beautify permette di ottenere immagini di qualità anche in condizioni di luce difficili.

Risultati positivi nel terzo trimestre 2018

Dopo gli obiettivi raggiunti nei primi mesi del 2018, Neffos continua lo slancio positivo nel terzo trimestre. Nonostante la forte concorrenza nel mercato degli smartphone, le spedizioni del brand infatti sono aumentate del 150%, anche grazie ai nuovi modelli delle Serie C e Serie X presentati nel mese di giugno. In un'epoca in cui i prezzi degli smartphone sono in crescita esponenziale - a volte oltre l'accessibilità – il brand punta sul buon rapporto tra performance e qualità del prodotto attraverso l'integrazione della supply chain, il controllo delle vendite e dei canali di vendita e una migliore comprensione dei suoi consumatori. L’obiettivo per il 2019 è concentrarsi sempre più sulle eterogenee esigenze dei clienti, per sviluppare prodotti vincenti e migliorare ancora di più la user experience.