Ricoh Italia è Gold Sponsor al Dell Technologies Forum 2018

In programma oggi a Milano, presso il MiCo (Milano Congressi), all’evento annuale Dell Technologies Forum si è parlato di Digital Transformation. Gold Sponsor dell’evento, Ricoh Italia è tra i protagonisti di questo evento dedicato alle opportunità per le aziende italiane connesse alla trasformazione digitale.

Alberto Giacometti, Head of IT Services LoB di Ricoh Italia

Siamo stati presenti nell’area espositiva per condividere con i visitatori in che modo i nostri servizi e le nostre soluzioni possono aiutare le aziende ad intraprendere un processo di innovazione verso il digitale. I visitatori del Forum potranno approfondire con noi questa trasformazione che abbraccia differenti aree – dalla Mobility, alla Collaboration, all’Information Management – e che rende il business delle aziende più rapido, smart e sicuro.

Il tema di quest’anno – Make It Real – ha voluto sottolineare come, oggi più che mai, le possibilità tecnologiche siano alla portata di tutti: l’importante è riuscire a concretizzare l’innovazione affinché possa tradursi in un reale processo di trasformazione.

Adolfo Dell’Erba, Channel Senior Director di Dell EMC Italia

La conferma della partecipazione di Ricoh al Dell Technologies Forum è stato per noi motivo di soddisfazione perché testimonia che la nostra collaborazione è apprezzata dal mercato. Nell’evento per noi più importante dell’anno ci piace dare la possibilità ai nostri clienti di incontrare e approfondire il valore dei partner che con noi lavorano alla loro trasformazione digitale.

Una particolare attenzione, in quest’edizione del 2018, è stata riservata alla sostenibilità.

Un fattore sempre più fondamentale e per il quale la corretta progettazione e gestione delle infrastrutture IT possono dare un contributo positivo.

Il Dell Technologies Forum 2018 rappresenta un’occasione importante per le aziende che vogliono cogliere le opportunità della Digital Transformation ed essere più reattive sul mercato.