Security, F-Secure e le criticità del settore manifatturiero

La complessità degli impianti di produzione e dei sistemi dell’industria manifatturiera aggiunge criticità nella gestione della sicurezza informatica.

Con l’eBook “The Hunt”, F-Secure pone l’attenzione sulle modalità di attacco e di intrusione di hacker e cyber-criminali, mettendo in risalto i possibili danni economici e reputazionali per i soggetti “target”.

L’esempio riportato mostra che prevenire attacchi informatici mirati è quasi impossibile; la soluzione migliore per combattere queste attività fraudolente è rappresentata dagli strumenti di rilevamento e risposta. Tali infrastrutture permettono di ampliare la visibilità su ciò che accade in rete, sui server e sui singoli endpoint.

Visione che era quasi totalmente offuscata per la Pulp Global, estesa realtà attiva nell’industria della cellulosa e della carta. La società non aveva visibilità a livello di rete e aveva una visibilità a livello di host molto limitata. Gli attaccanti avrebbero potuto eseguire quasi ogni sorta di strumenti senza il rischio di essere scoperti. La realtà dei fatti è che Pulp Global non aveva idea di cosa stesse succedendo nella loro rete.

L’eBook F-Secure svela i dettagli dell’attacco informatico e descrive lo scenario peggiore, quello nel quale l’aggressore sia in grado di arrivare fino ai sistemi di produzione. Anche se il caso è frutto di una elaborazione immaginaria, si basa tuttavia su esperienze reali, registrate dai consulenti di sicurezza informatica di F-Secure. L’obiettivo è quello di far comprendere la complessità di un attacco informatico industriale e i punti dolenti di un’azienda che si deve difendere.

Leggi l’eBook (clicca sull'immagine in basso per scaricarlo) per conoscere i metodi utilizzati dagli attaccanti per superare le barriere difensive, scoprire cosa succede in un attacco ICS in piena regola e comprendere appieno le sfide della sicurezza informatica nel settore produttivo.

Clicca sull'immagine per scaricare l'eBook