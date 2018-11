John Schweitzer nuovo Chief Customer Officer di Software AG

Il nuovo CCO vanta un’esperienza di oltre 20 anni nelle vendite di sistemi software ed elevate competenze negli ambiti application, database, middleware e analytics. Il Supervisory Board di Software AG ha nominato John Schweitzer nuovo Chief Customer Officer e membro dell’Executive Board dell’azienda a partire dal 1° novembre 2018. Laureato in Economia e Finanza presso la Northern Arizona University con ulteriore formazione presso la IMD Business School di Losanna, Schweitzer vive a Los Gatos, California, USA, con la moglie e i tre figli. Succede a Eric Duffaut, che lascia Software AG dopo quattro anni per perseguire nuove opportunità al di fuori dell’azienda.

Mentre l'azienda prepara una rinnovata strategia per guidare la crescita sotto la guida del nuovo CEO Sanjay Brahmawar, la nomina di John Schweitzer sottolinea l'importanza di una forte organizzazione go-to-market.

Sanjay Brahmawar, Chief Executive Officer di Software AG

Con sede nella Silicon Valley, John Schweitzer è in una posizione ideale per migliorare ulteriormente la nostra visibilità e la presenza nel più grande mercato di Software AG. Porterà una nuova prospettiva internazionale nel momento in cui prende forma la nuova strategia della nostra azienda.

John Schweitzer è un leader ispiratore con un patrimonio di esperienza e ottimi risultati in termini di crescita in piccole e grandi aziende di software. In SAP, è stato responsabile del multimilionario business dell’analytics e ha lanciato con successo SAP HANA nel mercato statunitense. Nei 23 anni trascorsi nel settore del software a livello internazionale, si è concentrato prevalentemente sui mercati delle applicazioni, dei database, del middleware e dell'analytics, dove è riuscito con successo a fare crescere il business in essere e quello nuovo, in geografie esistenti e a target.

John Schweitzer, Chief Customer Officer di Software AG

Entrare in Software AG in un momento così cruciale è molto stimolante. I suoi prodotti leader di mercato, la solida posizione finanziaria e l'agenda per l'innovazione forniscono una base eccellente per la crescita futura.

In Workday e DataStax, John ha creato team altamente performanti con il fine di aumentare rapidamente i ricavi nei mercati tecnologici tradizionali ed emergenti. In precedenza, ha vissuto nel Regno Unito lavorando presso Hyperion e Oracle, dove ha guidato strategie di crescita per gli Stati Uniti e l'Europa.