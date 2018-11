Solomio è partner dell’Osservatorio IoT PoliMI e dell’IoT Lab

Solomio è partner dell’Osservatorio IoT del PoliMI e ha stretto una collaborazione con l’IoT Lab per offrire il proprio contributo al comparto R&D.

L’Osservatorio si propone di indagare le reali opportunità dell’IoT combinando la prospettiva tecnologica con quella manageriale. Per Solomio questa partnership rappresenta un’opportunità per condividere dati, trend, scenari con i principali protagonisti dell’innovazione e per essere sempre aggiornati sui risultati delle survey che il Politecnico conduce periodicamente.

Il confronto con i player del settore, sia per quanto riguarda la produzione di materiali che lo sviluppo di tecnologie, permette di avere una visione chiara su dove l’innovazione si stia indirizzando.

Analogamente, la collaborazione con l’IoT Lab, il Laboratorio di Ricerca Applicata del Politecnico di Milano: La sua missione è fare ricerca applicata e trasferimento tecnologico sulle tematiche dell’Internet of Things a vantaggio di organizzazioni pubbliche e private.

Le aziende possono rivolgersi al Laboratorio per realizzare studi di fattibilità e progetti di sviluppo prototipale, pienamente indipendenti rispetto a soluzioni di specifici vendor, per dimostrare la realizzabilità tecnologica e il valore economico dell’idea innovativa concepita, indirizzando così successivi progetti di implementazione diffusa e riducendo il rischio dell’innovazione.

L’IoT Lab è il primo esempio in Italia di centro “completo”: competenze gestionali e tecnologiche, ricerca universitaria e consulenza aziendale danno vita ad attività di ricerca applicata in tema IoT nei diversi ambiti applicativi e nei differenti settori. Dalla sua istituzione fino ad oggi, il Centro ha realizzato decine di progetti, spaziando in settori come il largo consumo, l’alimentare, l’automotive, il petrolchimico, il farmaceutico, la logistica e la sanità.

Nell’aprile 2018, all’interno dell’IoTLab, è stata avviata una nuova iniziativa che si chiama Smart Open Lab. Si tratta di un’iniziativa consortile, aperta e precompetitiva, e orientata a tutte le aziende operanti nel mondo della smart home e dei servizi collegati. Solomio sta offrendo il proprio contributo anche a Smart Open Lab con prodotti, competenze e l’esperienza maturata sul campo in molteplici progetti di home automation.