Avaya, lo sviluppo di communication tools alle porte di Milano

Avaya, player di riferimento globale nello sviluppo e gestione di sistemi di comunicazione, ha aperto le porte della nuova sede di Sesto San Giovanni (MI).

Gli uffici sono collocati in un comprensorio di tre edifici in grado di ospitare attività del settore terziario. Parliamo di spazi concepiti per lo smart working e realizzati con un’attenta distribuzione degli spazi, predisposti al fine di garantire un ottimo livello di sicurezza e dotati di arredi moderni.

Veicoli e personale di passaggio possono accedere unicamente previa autorizzazione; porte e varchi sono infatti presidiati al fine di prevenire accessi non autorizzati.

Lo spazio di lavoro interno è confortevole: le linee degli arredi sono semplici e moderne, mentre l’illuminazione a LED assicura una elevata qualità della luce, per un minor affaticamento visivo e un sensibile taglio delle bollette. La dinamicità della città metropolitana, alla quale Sesto è indissolubilmente legata, è ben presente all’interno degli uffici: i corridoi sono infatti abbelliti da stampate di grandi dimensioni che riportano scorci caratteristici di Milano.

Il piano uffici include aree di lavoro per singoli operatori, altre per il coworking, ma anche sale riunioni, demo room e zone per il ristoro e relax.

Proprio presso le aree adibite alle presentazioni e alle dimostrazioni abbiamo potuto toccare con mano le novità proposte da Avaya e comprendere nel dettaglio quale sia la visione del brand per il business del futuro.

L’AI prende dunque la forma di un service desktop virtuale, una piattaforma utile per programmare riunioni e meeting, effettuare conference call e scambiare impressioni tramite una chatbot in grado di tradurre diverse lingue simultaneamente; il tutto supportati da una virtual personal assistant in grado di comprendere i comandi vocali.

Questa filosofia di interazione si integra idealmente con la piattaforma Avaya Oceana, per i Contact Center di prossima generazione. Lo sviluppo di prodotti e servizi segue tre direttrici principali: il contatto umano deve essere trasportato nell’automazione, il sistema deve essere integrabile con ogni device e l’identify comunication deve essere racchiusa in un’unica piattaforma.

Stanti queste basi, la soluzione esposta mette in connessione ogni parte della strategia di costumer experience e la consolida in una architettura unificata. Ciò permette di avere una visuale a 360° sulle attività dei clienti, il tutto in modo slegato e indipendente dal momento, dal luogo o dalla modalità che essi scelgono per connettersi. Il sistema permette di ottenere informazioni sulla base delle quali agire per fornire esperienze personalizzate e fidelizzare la customer base nel lungo termine.

L’interazione tra clienti e agenti può dunque migliorare nel tempo, grazie anche alle informazioni fornite dal sistema in tempo reale (storico, statistiche e mappe virtuali interattive).

Non solo, Avaya fornisce pacchetti cloud altamente flessibili. Le soluzioni per Comunicazioni Unificate e Contact Center offrono funzionalità evolute tramite cloud pubblico, privato o ibrido per ogni esigenza aziendale.

Per le piccole e medie imprese, Avaya studia e sviluppa soluzioni che includono strumenti efficaci, facili da distribuire e manutenere.

Un esempio è rappresentato dalla piattaforma Avaya Equinox Experience, utile per garantire a dipendenti e partner un’esperienza di comunicazione che si adatti alla loro modalità di lavoro. Il prodotto si caratterizza per la disponibilità di una interfaccia centralizzata ben definita, facile da usare e ottimizzata per tutti i dispositivi. Con un solo gesto si può accedere a chiamate, messaggi, conferenze audio e video, collaborazione web.

L’esperienza d’uso è stata messa a punto con grande attenzione, in particolar modo per gli utenti mobili: con un'unica schermata di riferimento è possibile rimanere connessi e aggiornati sugli impegni nell’arco dell’intera giornata lavorativa. La piattaforma permette di creare degli spazi per i team dentro e fuori l’azienda, organizzandoli in base ad un’ampia scelta di categorie.

Avaya Equinox supporta la chat tra team e la messaggistica ricorrente, la condivisione di file, l'assegnazione di compiti, le riunioni ad hoc, quelle programmate con conferenze audio/video e con condivisione dello schermo, eliminando la complessità e i costi tipici delle infrastrutture che adottano soluzioni multiple di vendor diversi.