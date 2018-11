Sitecore estende il portfolio cloud e accelera la crescita

L’espansione del portfolio cloud Sitecore stimola la crescita con un +115% per le sottoscrizioni e il fatturato relativo al cloud; ottime prospettive per il 2019. Nel 2018 Sitecore ha saputo guidare con successo la necessità strategica delle aziende di creare, gestire e offrire digital experience personalizzate, raggiungendo oltre 300 nuovi clienti. Nel complesso, Sitecore ha aumentato il fatturato annuale di oltre il 35%: una crescita a doppia cifra davvero importante se paragonata all'intero mercato.

Mark Frost, CEO di Sitecore

Lo scorso anno abbiamo compiuto significativi passi avanti in tutta la nostra attività, grazie a una strategia chiara e mirata a concentrare le nostre risorse sulla soddisfazione del cliente, sull’espansione delle nostre opportunità attraverso partnership strategiche e sull’offerta costante di innovazione ai professionisti del marketing. Tutto ciò, unito a una forte esecuzione go-to-market e a una client base fedele e appassionata, ci ha permesso di aumentare gli utili sia nei settori della gestione dei contenuti sia nell’e-commerce. Siamo fiduciosi di poter migliorare questi risultati il prossimo anno, in particolare a seguito dell’acquisizione di Stylelabs e delle migliori opportunità di Sitecore di porsi al centro dello stack martech strategico delle imprese.

Le aziende sono sempre alla ricerca di nuovi modi per avere la meglio sui competitor e, secondo uno studio condotto da Walker, entro il 2020 la customer experience diventerà il principale elemento competitivo e differenziazione per un brand, superando il prezzo e il prodotto. La necessità delle aziende di implementare la digital transformationnel proprio business, sta inoltre favorendo l’adozione della Sitecore Experience Cloud – una piattaforma commerciale, di gestione dei contenuti e di personalizzazione end-to-end che consente ai professionisti del marketing di offrire contenuto coinvolgente e personalizzato attraverso qualsiasi canale e in ogni fase del customer journey – che lo scorso anno ha rafforzato la propria posizione nel mercato mediante:

-la collaborazione con Salesforce per permettere ai team di marketing di creare campagne realmente personalizzatei.

-l’ampliamento delle partnership con digital agency : a ottobre 2017, Sitecore ha annunciato una partnership globale strategica con WPP, gruppo leader a livello mondiale nei servizi di communicazione.

-la semplificazione della complessità per l’IT e il marketing con nuove piattaforme innovative: la versione 9 di Sitecore (XP) ha introdotto Sitecore xConnect, un framework API che consente agli utenti di integrare i dati dei clienti da quasi tutti i sistemi o da canali terzi, e Sitecore Cortex.

-Il lancio della nuova piattaforma per il commercio: lanciata a gennaio 2018, la Sitecore Experience Commerce 9 è una piattaforma altamente estensibile che si basa sull’ultima tecnologia ASP.NET Core 2.0.

Con le crescenti richieste delle agenzie di marketing, che devono riuscire a offrire un’esperienza digitale coerente e personalizzata attraverso tutti i canali con cui il cliente interagisce, il mercato offre per Sitecore opportunità sbalorditive. Per Sitecore, la strategia di mercato, il ritmo dell’innovazione e la capacità di assicurare il successo del cliente sono le qualitò che hanno permesso all’azienda di posizionarsi, nei primi mesi dell’anno, come Leader nel Gartner Magic Quadrant for Web Content Management - per il nono anno consecutivo – e risultare anche Leader nelle Gartner Magic Quadrant for Digital Experience Platforms.