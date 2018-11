TeamSystem presenta il nuovo brand TeamSystem Construction

Nato dall’esperienza del marchio STR, TeamSystem Construction viene lanciato da TeamSystem per proporre soluzioni innovative per il monitoraggio delle infrastrutture.

Il tema del monitoraggio sta assumendo sempre più un valore strategico nel settore delle infrastrutture; più in particolare, il tema del controllo costante, puntuale e caratterizzato dal necessario grado di precisione coinvolge tutto l'ambiente costruito. Non solo per la necessità di verificarne lo stato di salute, ma anche per programmare e dare continuità a tutti gli interventi manutentivi che, nell'arco del ciclo di vita di un manufatto, si rendono via via necessari per preservarne integrità e funzionalità.

Una dimensione, quest'ultima, che appartiene a pieno titolo alla metodologia Building Information Modeling e ai suoi strumenti. Ne è pienamente consapevole TeamSystem Construction che, con soluzioni come STR Vision, sposa l'approccio che caratterizza il BIM.

Il Building Information Modeling si basa su processi digitali di gestione delle informazioni legate all'intero ciclo di vita dell’opera. È finalizzato alla creazione di modelli tridimensionali contenenti tutti i dati necessari a conoscere nel dettaglio le caratteristiche dei manufatti e utili alla loro gestione successiva, grazie all'eliminazione di tutte le asimmetrie informative che potrebbero comprometterne la gestione e conservazione.

Il monitoraggio e il costante aggiornamento delle informazioni relative all'opera, al suo stato di conservazione e alle eventuali vulnerabilità passibili di manifestarsi nel tempo rappresentano elementi cardine di questo approccio, in grado di integrare e aggiornare costantemente le informazioni del modello BIM e fornire così la base per gli interventi manutentivi, sia ordinari che straordinari, necessari a conservarla in perfetta efficienza. Ed è proprio su questo fronte che oggi le potenzialità dei software TeamSystem Construction trovano un prezioso alleato nelle avanzate tecniche di rilievo ed elaborazione dati messe a disposizione dallo sviluppo tecnologico.

L’esempio di Primis Group

Un esempio di applicazione delle nuove tecnologie al monitoraggio delle infrastrutture arriva da Primis Group, azienda specializzata in servizi industriali via drone che propone una soluzione "as-a-service" chiavi in mano per il controllo e la diagnostica aerea, con gestione dei dati end-to-end, dall'acquisizione degli stessi grazie a piloti qualificati, fino all'elaborazione del team di specialisti in remoto e relativa restituzione attraverso una piattaforma cloud proprietaria per la gestione partecipativa di nuvole di punti 3D.

Cuore tecnologico è Primis Live, piattaforma cloud proprietaria che consente la visualizzazione di nuvole di punti georiferite e metricamente corrette con precisione centimetrica via browser, su tutti i dispositivi fissi e mobili.

La natura "partecipativa" del software facilita gli scambi di informazioni, documenti e annotazioni tra il personale on-field, il team in ufficio e consulenti e fornitori terzi. Dispositivi IoT posizionati in sito, macchinari connessi e, in generale, qualsiasi device in grado di collezionare dati sul campo può essere connesso a Primis Live per fruire in modo semplice e contestualizzato dei dati stessi all’interno della riproduzione 3D in nuvola del mondo reale.

Primis Live è perfettamente compatibile con tutti i più diffusi software di progettazione, e soprattutto con le soluzioni BIM di gestione dei dati di computo, preventivazione e programmazione di STR VisionCPM.