Aubay Italia protegge gli endpoint con le soluzioni F-Secure

Attenta alla sicurezza e all’innovazione nel settore security, Aubay Italia ha puntato sulla soluzione Protection Service for Business proposta da F-Secure.

Nel nostro Paese il Gruppo Aubay è presente con Aubay Italia, società che propone soluzioni e servizi per l’IT e consulenza direzionale operando nei mercati finanziario, assicurativo, telco & media, public company, energia e industria.

Con oltre 1700 dipendenti, Aubay Italia si attesta tra le prime 10 aziende italiane di servizi nel settore IT.

Aubay Italia opera quindi in un mercato critico, gestendo clienti che trattano dati sensibili e di grande valore. E questo ha stimolato la società a concentrarsi in particolare sulle tematiche della sicurezza e dell’innovazione nel settore security, dove oggi la prevenzione al massimo livello è un must-have nelle infrastrutture IT.

Quando si è trattato di scegliere una soluzione per la protezione degli endpoint, Dynamic Studio, system integrator già fornitore di Aubay e partner di F-Secure, ha proposto la soluzione Protection Service for Business (PSB) di F-Secure.

Piergiuseppe Delfino, Cio e Ciso Aubay Italia

La soluzione di protezione degli endpoint di F-Secure permette di avere un’interfaccia user-friendly sia su pc per l'utente finale, che su Server per gli Amministratori di Sistema, con la dashboard in CloudGrazie alle funzionalità di protezione avanzate di PSB abbiamo aumentato non solo il livello di sicurezza ma anche di controllo degli aggiornamenti critici dei sistemi operativi. Il software è sufficientemente leggero, per cui lascia le nostre strutture indenni da inutili appesantimenti sulle CPU, pur garantendo il massimo livello di affidabilità ed efficacia anche durante la fase di update delle signature. Riteniamo che la facilità di implementazione e la sua versatilità nella customizzazione delle policy lo renda un prodotto sullo scenario della prevenzione veramente ben progettato e aggiornato. Anche per la parte smart-devices stiamo inserendo la suite F-Secure Mobile Security, poiché la connettività in movimento è la naturale evoluzione di quanto oggi presente sul mercato.

La manutenzione da parte di Aubay oggi non richiede né tempo né risorse, grazie a una gestione unificata, ad aggiornamenti automatici di client e database, e a un patch management automatizzato. PSB è infatti progettata per operare senza competenze IT specifiche: questo permette agli esperti di sicurezza di concentrarsi su compiti più impegnativi e di maggior valore.