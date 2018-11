HP EliteBook e Spectre abilitano nuove esperienze d'uso

Cresce la richiesta di dispositivi che consentano nuove esperienze di utilizzo. HP risponde con una gamma di prodotti che presenta il nuovo EliteBook e Spectre.

Rossella Campaniello, Personal System Business Director di HP Italy

I confini tradizionali tra lavoro e vita privata sono sempre meno definiti. Le persone desiderano una tecnologia che si adatti perfettamente al loro modo di vivere e lavorare, oltre a dispositivi che permettano loro di esprimersi come individuiLe nostre più recenti innovazioni dei sistemi Spectre ed Elite assicurano uno stile inconfondibile e al tempo stesso definiscono nuovi standard per le prestazioni, la connettività e la sicurezza. Dalla durata della batteria tra le più lunghe al mondo in un convertibile quad-core al convertibile aziendale tra i più piccoli e leggeri al mondo, HP continua a realizzare innovazioni che rendono possibili incredibili nuove esperienze di utilizzo del Pc.

Design e prestazioni

I riprogettati sistemi HP Spectre x360 13 e HP Spectre x360 15 si uniscono a HP Spectre Folio per creare una gamma di nuovi prodotti premium caratterizzati da un design, una sicurezza e prestazioni eccezionali.

La cura per i dettagli risulta evidente in ogni dispositivo. Disponibile nella colorazione Dark Ash Silver con finiture rame Luxe e nella nuova colorazione Poseidon Blue con finiture in ottone chiaro, i dispositivi propongono un design con taglio al diamante che può essere realizzato solo con l’alluminio CNC lavorato.

La funzionalità è importante e per questo la porta USB-C angolare ora è collocata nel bordo sfaccettato sul lato destro del dispositivo per una migliore gestione dei cavi e il profilo con una doppia smussatura rende il coperchio più facile da sollevare da tre lati. Il design per gli altoparlanti è stato progettato, con micro-forature per una migliore trasparenza acustica che garantisce un’esperienza audio ottimizzata da Bang & Olufsen.

La nuova linea è anche dotata di funzionalità di sicurezza: un interruttore per la videocamera consente di spegnere elettricamente la webcam quando non è in uso. Il sistema è dotato della caratteristica opzionale HP Sure View, uno schermo integrato per la privacy che consente agli utenti di evitare gli sguardi indiscreti nei luoghi pubblici.

Mentre Spectre x360 13 è stato progettato per uno stile di vita in movimento con i più recenti processori Intel Core di ottava generazione, Spectre x360 15 è il più potente laptop convertibile Spectre mai realizzato, con prestazioni fino al 20% superiori rispetto alla generazione precedente. Il convertibile da 15 pollici offre un design termico, i più recenti processori Intel Core a sei core e la scheda grafica opzionale NVIDIA GeForce GTX 1050Ti con design Max-Q.

Il nuovo HP EliteBook punta sulla mobilità

In linea con la tradizione del portfolio HP Elite, il nuovo HP EliteBook x360 1040 G5 è un convertibile con una diagonale di 14 pollici in un fattore di forma da 13 pollici.

Progettato con un telaio in alluminio CNC realizzato in un unico blocco e una finitura anodizzata, questo dispositivo non passa inosservato ed è progettato per superare i rigorosi test MIL-STD.

Il dispositivo offre fino a 17 ore di durata della batteria, connettività 4G LTE classe Gigabit, lo schermo opzionale HP Outdoor Viewable Display con protezione antiriflesso e schermi fino a 700 nit, oltre alla funzionalità opzionale HP Sure View, utilizzabile in ambienti interni ed esterni.

Le minacce per la sicurezza sono ovunque e rappresentano un fattore importante per l’acquisto di un Pc. EliteBook X360 1040 e tutti i dispositivi Elite sono i Pc più sicuri e gestibili al mondo con le soluzioni di sicurezza basate su hardware di HP e caratteristiche uniche come HP Sure Start Gen 4, l’unico BIOS al mondo con capacità di correzione automatica, e HP Sure Recover with Embedded Reimaging , che consente di riportare il PC a uno stato funzionante in pochi minuti.

EliteBook x360 1040 offre connettività opzionale 4G LTE classe Gigabit, processori Intel Core di ottava generazione, fino a 32 GB di memoria e fino a 2 TB di archiviazione.

Grazie alla partnership con Zazzle, HP consente agli utenti di creare skin decorative di qualità tagliate al laser per i notebook HP Elite. Le aziende possono facilmente mettere in evidenza il proprio brand per i clienti e ogni persona può progettare la skin che preferisce in base al proprio stile.

Inoltre, HP offre due nuove soluzioni (progettate per la massima sicurezza) per semplificare le connessioni e massimizzare la produttività sul lavoro. Il nuovo HP EliteDisplay E243d Docking Monitor offre un’alternativa più semplice e pulita alle soluzioni con docking station e monitor, grazie a un singolo cavo USB-A o un singolo cavo USB-C per dati e video, nonché una webcam a comparsa per la privacy. Il nuovo HP USB Fingerprint Mouse è perfetto per sbloccare il PC Windows 10 con un solo tocco, consentendo al personale IT di distribuire l’autenticazione biometrica protetta per il controllo dell’accesso ai dispositivi.