Experience Management, SAP SE acquisisce Qualtrics

Sap ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per acquisire Qualtrics International, azienda all’avanguardia nel software per l’experience management.

L’experience management permette alle organizzazioni di crescere nell'economia di oggi basata sull’esperienza. Grazie alla XM Platform, Qualtrics raccoglie feedback e dati per le quattro aree vitali di un'azienda - clienti, dipendenti, prodotto e brand – e fondamentali in un mondo in cui le imprese hanno successo o falliscono in base alle esperienze che offrono.

In base all’accordo Sap acquisirà tutte le azioni in circolazione di Qualtrics per un valore di 8 miliardi di dollari Usa. Il prezzo di acquisto include la compensazione degli incentivi per i dipendenti per le azioni non quotate e il contante in bilancio alla chiusura dell’accordo. In base alle consuete condizioni di closing e all’ottenimento delle autorizzazioni normative, l'acquisizione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2019.

Sfruttando gli oltre 413.000 clienti e una forza vendita globale di Sap di circa 15.000 persone, Qualtrics sarà in grado di svilupparsi rapidamente in tutto il mondo. Sap ha infatti una solida esperienza di crescita dinamica delle aziende innovative che acquisisce, come è dimostrato dalle recenti acquisizioni.

Qualtrics si aspetta che le entrate per l'intero anno 2018 superino i 400 milioni di dollari e stima un tasso di crescita superiore al 40%, escludendo le potenziali sinergie generate dall’operazione.

A seguito del closing dell’accordo, Qualtrics punta a mantenere la propria leadership, dipendenti, brand e cultura operando come entità all'interno del Cloud Business Group di Sap. Ryan Smith continuerà a guidare Qualtrics, che dovrebbe mantenere il quartier generale a Provo, nello Utah, e a Seattle, Washington.

Bill McDermott, Ceo di SAP

Cerchiamo continuamente opportunità di trasformazione - l'annuncio di oggi va esattamente in quel senso. Insieme, Sap e Qualtrics rappresentano un nuovo paradigma, simile ai cambiamenti avvenuti nel mercato dei sistemi operativi dei device personali, dei dispositivi intelligenti e dei social network. Sap tocca già il 77% delle transazioni mondiali. Combinando i dati operativi con i dati sull'esperienza di Qualtrics, accelereremo la categoria XM con una soluzione end-to-end scalabile immediatamente a livello globale. Questo accordo assicura a Qualtrics un nuovo partner dinamico con la determinazione, la passione e le dimensioni per portare l’experience management a milioni di clienti in tutto il mondo.

Ryan Smith, Ceo di Qualtrics

La nostra missione è di aiutare le organizzazioni a offrire le esperienze che trasformano i loro clienti in appassionati, i dipendenti in ambasciatori, i prodotti in piacevoli ossessioni e i brand in legami indissolubili. Supportato da un team globale di oltre 95.000 dipendenti, Sap ci aiuterà a crescere più rapidamente e a raggiungere la nostra missione grazie a un palcoscenico più ampio. Questo estenderà l’adozione della piattaforma XM in tempi rapidi. Non potremmo essere più entusiasti di unire le forze con Bill e il team Sap in questa opportunità unica di promuovere l'economia dell'esperienza.

Qualtrics è stata informata dell‘accordo da Qatalyst Partners e Goodwin Procter, LLP. J.P. Morgan ha agito in qualità di advisor finanziario e Jones Day ha agito in qualità di consulente legale di SAP.