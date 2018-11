Plustek MobileOffice AD480, digitalizzare in mobilità

MobileOffice AD480 permette di digitalizzare con un tasto documenti di ogni tipo e dimensione, dai biglietti da visita ai documenti, e lo fa ovunque ci si trovi. Produttore di soluzioni per l'imaging professionale e per l'ufficio, Plustek ha presentato il nuovo MobileOffice AD480, l'ultimo nato della pluripremiata linea di scanner portatili firmati Plustek.

Oltre a essere facilmente trasportabile, il nuovo AD480 è in grado di eseguire scansioni miste senza la necessità di effettuare alcuna regolazione per impostare lo spessore dei documenti, una caratteristica che lo rende ideale, per le scansioni di scontrini, card rigide, tessere di riconoscimento, estratti conto, biglietti da visita, documenti d’identità, moduli d’ordine e tanto altro ancora.

Grazie alla tecnologia LED, che riduce i consumi energetici e lo rende subito pronto all’uso, alla velocità di scansione fino a 20 ppm/40 ppm (200 dpi, A4) e all’alimentatore automatico di documenti da 20 pagine, il nuovo MobileOffice AD480 permette di digitalizzare con la massima semplicità e ovunque ci si trovi documenti di ogni tipo.

Con un solo tocco, infatti, i documenti possono vengono scansionati e salvati in una moltitudine di formati, tra cui Microsoft Office, JPG, TIFF e PDF ricercabili, che possono essere inviati automaticamente via mail o salvati su specifiche cartelle, comprese quelle di rete.

Grazie ai driver TWAIN e WIA, veri e propri standard del settore, e alla possibilità di esportare i file digitalizzati nei formati TIF, JPG, PDF e Microsoft Office, il nuovo AD480 è perfettamente compatibile con tutti i più diffusi programmi di scansioni e software per l’imaging.