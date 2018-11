Cloud Data Integration self-service, Talend acquisisce Stitch

Talend sigla un accordo per l'acquisizione di Stitch, player di riferimento nel mercato in rapida crescita delle soluzioni per l'integrazione dei dati in modalità self-service.

Stitch offre un servizio facile da utilizzare per migrare i dati provenienti da fonti diffuse fino alle principali piattaforme di data warehouse in cloud. Questa acquisizione consente a Talend di offrire un’importante soluzione per il mercato Cloud Data Warehouse e di acquisire in modo efficiente nuovi clienti che desiderano impiegare soluzioni cloud.

Mike Tuchen, CEO di Talend

Stitch è un’importante acquisizione che ci permette di offrire al mercato un’offerta convincente per un'integrazione semplice e self-service di data warehouse in cloud. Inoltre, crediamo che Stitch possa accelerare l’acquisizione di nuovi clienti cloud ai quali andremo ad offrire le nostre soluzioni cloud avanzate per l'integrazione, la trasformazione, la bonifica, la preparazione e la catalogazione dei dati.

Mentre le aziende standardizzano l'utilizzo del cloud per l'analisi dei dati, gli utenti hanno sempre più bisogno di caricare rapidamente data warehouse e data lake nel cloud. La maggior parte dei dipartimenti e delle piccole imprese non dispone di una larghezza di banda adeguata e talvolta anche delle competenze necessarie per utilizzare le soluzioni esistenti; questa situazione causa ritardi che portano a non cogliere le opportunità e a una customer experience insoddisfacente. La soluzione Stitch, che sarà ribattezzata Stitch Data Loader, supera questa serie di problematiche consentendo a una più ampia gamma di utenza, inclusi data scientist, data analyst, business analyst e progettisti, di caricare i dati senza affidarsi a specialisti di data integration.

Jake Stein, co-fondatore e CEO di Stitch

Talend è perfettamente complementare a Stitch. I loro prodotti completano i nostri e incarnano una cultura e una visione del mercato simili. Il passaggio al cloud e l’approccio data-driven stanno cambiando il mercato dell'integrazione, portando nuovi utenti con esigenze diverse. Con la combinazione di Talend e Stitch, diventeremo l'unico fornitore che possa soddisfare tutti i livelli del mercato e tutti gli utenti delle soluzioni di cloud analytics.

Una volta finalizzata l’acquisizione, Jake Stein diventerà SVP della business unit Stitch, riportando direttamente a Talend, CEO, Mike Tuchen.

Oltre a migliorare il portafoglio dei prodotti di Talend, l'acquisizione contribuirà a rafforzare la value proposition di Talend per i partner dell'ecosistema cloud, compresi i partner per il data warehouse come AWS, Azure, Google e Snowflake.