Stampa fotografica, FOWA distribuisce Noritsu

Fowa persegue la propria strategia di potenziamento del raggio d’azione nel settore della stampa fotografica ed estende la strategia varata quattro anni fa.

L’obiettivo è quello di diventare l’unico distributore sul mercato con la più ampia gamma di prodotti e servizi per questo mondo segna un nuovo passo in avanti con l’accordo di una nuova partnership con Noritsu (fondata nel 1951 in Giappone e vero punto di riferimento per i professionisti dell’immagine).

Nello specifico Fowa si occuperà della distribuzione dei dispositivi minilab a secco che lavorano con tecnologia a getto d’inchiostro e quelli fotochimici destinati alle grandi produzioni di immagini digitali. Ma la proposta non sarà solo limitata ai prodotti, ma anche ai servizi. Infatti, nell’offerta è inclusa anche la Order Station di Noritsu che consente una gestione semplice e intuitiva della propria produzione grazie anche alla stessa interfaccia utente delle versioni online e delle app.

Con questo accordo Fowa completa la gamma di soluzioni e prodotti per la stampa fotografica diventando così l’unico distributore con queste caratteristiche per il mercato italiano.

Inoltre, oltre ad annoverare in portafoglio storici brand del settore, l’azienda torinese ha anche creato un proprio brand F-Paper che rappresenta una gamma di carte per le applicazioni fotografiche chimiche, Inkjet e Fine Art. In modo specifico la carta fotografica chimica di Fowa rappresenta ad oggi l’unico brand alternativo sul mercato al produttore attuale ponendo di fatto Fowa come interlocutore internazionale per questo prodotto.