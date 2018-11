TeamViewer e BenQ, controllo e collaborazione per il signage

TeamViewer e BenQ collaborano attivamente per fornire un migliore supporto, controllo e collaborazione su display e schermi piatti dell’offerta del vendor.

Di fatto, TeamViewer e Blizz by TeamViewer saranno inseriti come ‘software consigliati’ sul sito web di BenQ e saranno disponibili in modalità preinstallata in bundle con i dispositivi.

La linea di digital signage di BenQ sarà fornita con l’app preinstallata TeamViewer QuickSupport per Android, consentendo all’amministratore di accedere da remoto alle funzionalità dei display dalla propria postazione di lavoro, ovunque e in qualsiasi momento. Che si tratti di display utilizzati per i messaggi pubblicitari, i menù, la segnaletica all’interno di ristoranti e hotel, per offerte speciali nei negozi o per le comunicazioni all’interno delle aziende, da oggi con TeamViewer gli amministratori hanno accesso a una soluzione facile da usare per monitorare, controllare e supportare i display BenQ da remoto per risolvere i problemi sui dispositivi in modo rapido e a costi contenuti, risparmiando tempo e denaro evitando trasferte per raggiungere fisicamente i dispositivi.

Gli schermi piatti interattivi di BenQ saranno dotati di Blizz Collaboration Companion di TeamViewer, consentendo agli utenti di accedere ai messaggi di Blizz registrati e indicizzati, alle chiamate video e audio in HD via VoIP, alle riunioni di gruppo istantanee o programmate (possibili fino a 300 persone collegate) e alle funzionalità di condivisione dello schermo - strumenti essenziali per comunicare e collaborare meglio con i colleghi e i clienti, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.