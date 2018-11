Domini .cloud, Aruba fa il suo ingresso in Cina

Aruba rende operativa la filiale di Pechino; la sede Beijing Aruba Cloud Tech Co. Ltd. ha ottenuto l'accreditamento del MIIT per l’estensione di dominio “.cloud”.

L’obiettivo del brand nostrano è quello di ampliare il proprio business in una nazione, la Cina, a forte espansione tecnologica; una realtà dove la trasformazione digitale e il cloud trovano “terreno fertile”.

In un’ottica strategica di internazionalizzazione, Aruba, che è già presente all’estero in oltre 150 Paesi, ha scelto di indirizzare la sua espansione in Cina in un settore, quello del mondo dei domini, attraverso il “.cloud”.

Internet e la tecnologia mobile sono parte integrante della vita quotidiana cinese, i nuovi domini aiuteranno senza dubbi lo sviluppo del business e delle attività commerciali. Lo dicono i numeri: il dominio “.cloud”, lanciato a febbraio 2016, ha ottenuto oltre 155mila registrazioni in più di 180 paesi, tra cui anche mercati emergenti come India, Brasile, Iran e Kazakistan.

L’ottenimento della licenza in Cina è importante: “.cloud” è infatti tra i pochi nuovi gTLD (Domini di Primo Livello generici) ad essere accreditati sul mercato cinese (Aruba è l’unica società italiana ad operare come Registro di domini in questo mercato).