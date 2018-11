Siemens e Aruba, un'alleanza per integrare reti OT e IT

Siemens e Aruba hanno annunciato a livello mondiale una partnership strategica per avvicinare il settore Operational Technology a quello dell’Information Technology.

Grazie alla complementarietà delle offerte rispettive, Siemens e Aruba, società chef a parte di Hewlett Packard Enterprise, possono supportare i clienti con reti dati affidabili, sicure e ricche di insight, che ampliano il livello di disponibilità di network e di impianti produttivi.

Dalla loro I clienti si avvalgono di reti integrate che presentano interoperabilità di elevato livello e si estendono dai siti produttivi agli uffici corporate, grazie alle competenze di un provider di componenti di rete Ethernet industriali importante quale Siemens e alla leadership nelle infrastrutture LAN cablate e wireless che vanta Aruba.

Klaus Helmrich, membro del Management Board di Siemens

La collaborazione tra Siemens e Aruba è un passo importante per integrare la nostra offerta di reti industriali, uno dei pilastri della Digital Enterprise, con l’offerta IT di Aruba. I clienti potranno trarre vantaggio da reti di comunicazione integrate, adeguate alle esigenze future, e che garantiscono disponibilità e sicurezza.

Keerti Melkote, Presidente e co-fondatore di Aruba

Lavorando insieme da quasi tre anni; Siemens e Aruba hanno affrontato il divario tra OT e IT attraverso l’integrazione tecnologica sostenuta da reference design convalidati. Le soluzioni che ne risultano sono ideali per una varietà di applicazioni industriali e sono supportate dai team di assistenza sia di Siemens sia di Aruba.

Digitalizzazione, Industria 4.0 e Industrial IoT stanno generando nuove sfide in un momento in cui i dati devono, sempre più spesso, oltrepassare il confine che separa IT e OT. Va ricordato che le reti OT, per la loro natura deterministica, non sono strettamente integrate alle reti IT aziendali.

Questo causa lacune nella visibilità di dati e dispositivi, nella assurance, nella disponibilità e nella sicurezza delle applicazioni.

Colmare il gap richiede competenze in entrambi gli ambiti e una conoscenza delle rispettive necessità operative e di sicurezza. Nel mondo IT le priorità sono rappresentate da cybersicurezza e affidabilità dei dati; nel campo OT da disponibilità degli impianti produttivi e target di produzione.

Grazie alle expertize complementari nei settori OT e IT, Siemens e Aruba colmano questa lacuna mettendo a disposizione reti integrate dall’interoperabilità verificata e documentata, con reference design convalidati, le due società assicurano la possibilità di installare in modo facile e rapido sistemi OT/IT integrati che funzionino in modo sicuro ed efficiente.

Aruba e Siemens possono affrontare le esigenze dei clienti con ingegnerizzazione e consulenza pre-vendita, servizi professionali (compresi project management, commissionamento, test di accettazione in fabbrica e design engineering), servizi di manutenzione e operazioni gestite, supporto post-vendita.

Le soluzioni permettono di garantire la sicurezza di rete in entrambi gli ambienti IT e OT; per esempio, la soluzione per reti IT Aruba 360 Secure Fabric può essere combinata con il concept di sicurezza OT "Defense in Depth" di Siemens. Poiché i requisiti di sicurezza variano da un cliente all’altro, soprattutto nelle precedenti installazioni legacy, Aruba e Siemens possono personalizzare le soluzioni per la sicurezza sulla base di necessità specifiche.

Le soluzioni OT/IT integrate di Siemens e Aruba saranno visibili in occasione della manifestazione SPS IPC Drives 2018, che si svolgerà dal 27 al 29 novembre a Norimberga.