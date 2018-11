Kaspersky Lab inizia la sua Global Transparency Initiative

All’interno del Transparency Center aperto a Zurigo, Kaspersky inizierà ad elaborare i dati degli utenti europei gaarantendo integrità, affidabilità, trasparenza. Dal 13 novembre i file malevoli e sospetti condivisi dagli utenti delle soluzioni di Kaspersky Lab in Europa inizieranno ad essere elaborati all’interno dei data center di Zurigo: prende così il via la prima parte del processo di ri-localizzazione già iniziato dall’azienda alla fine del 2017 nell'ambito della sua Global Transparency Initiative.

Secondo classifiche indipendenti, la Svizzera è tra le migliori location al mondo in termini di numeri di server Internet sicuri e disponibili; è inoltre riconosciuta a livello internazionale come centro innovativo per l'elaborazione dei dati e per le infrastrutture IT di alta qualità. Trovandosi nel cuore dell'Europa senza essere nel contempo un membro dell'UE, ha definito una propria normativa per quanto riguarda la privacy dei dati, garantita dalla costituzione dello Stato e dalle leggi federali. Ci sono, inoltre, regole severe per le richieste di elaborazione di dati in caso di domanda da parte delle autorità.

La decisione messa in atto riflette la determinazione di Kaspersky Lab nell’offrire garanzie sull’integrità e l'affidabilità dei suoi prodotti e va ad affiancarsi all'apertura del primo Transparency Center dell'azienda, sempre con sede a Zurigo. A partire dal 13 novembre, i dati relativi alle cyberminacce provenienti da tutti gli utenti europei inizieranno ad essere processati all’interno di due data center, strutture d’eccellenza in piena conformità con gli standard del settore per garantire i massimi livelli di sicurezza. Questi file riguardano solo una parte dei dati elaborati dalle tecnologie di Kaspersky Lab, ma in sostanza sono la parte più importante. La protezione dei dati degli utenti, insieme alla sicurezza e all'integrità dell'infrastruttura, è una priorità assoluta per Kaspersky Lab; per questa ragione il processo di ri-localizzazione dei file ha la priorità e ci si aspetta che venga portato a totale compimento entro la fine del 2019.

Il primo Transparency Center di Kaspersky Lab a Zurigo è un luogo all’interno del quale i partner autorizzati potranno avere accesso alle revisioni del codice dell’azienda, agli aggiornamenti software e alle regole di rilevamento delle minacce, e dove si svolgeranno anche altre attività. Grazie al Transparency Center, Kaspersky Lab potrà fornire ai governi e ai partner informazioni sui suoi prodotti e sulla loro sicurezza, compresa tutta la documentazione tecnica, essenziale e fondamentale per una valutazione esterna in un ambiente sicuro. Questi importanti sviluppi saranno seguiti dal trasferimento dei processi di elaborazione dei dati di utenti di altre regioni e, in una fase successiva, dal trasferimento stesso a Zurigo delle procedure di assemblaggio del software.

Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky Lab

La trasparenza sta diventando un fattore di normalità nel settore IT, in particolare per l'industria della sicurezza informatica. Siamo orgogliosi di essere in prima linea per quanto riguarda questo processo. Siamo un'azienda tecnologica e, in quanto tale, ci impegniamo per garantire la migliore infrastruttura IT per la sicurezza dei nostri prodotti e dei nostri dati; il trasferimento delle parti chiave della nostra infrastruttura in Svizzera fa sì che siano conservati in uno dei luoghi più sicuri al mondo. Le promesse che abbiamo fatto nell’ambito della nostra Global Transparency Initiative stanno diventando realtà, stiamo migliorando la resilienza e la “visibilità” sui nostri prodotti. Attraverso il nuovo Transparency Center in Svizzera i governi e i partner di fiducia potranno consultare le revisioni esterne dei nostri prodotti e prendere delle decisioni in merito. Crediamo che passi come questi siano solo l'inizio - per la nostra azienda e per l'industria della sicurezza in generale. La necessità di dimostrare la propria affidabilità diventerà presto uno standard del settore.

La Global Transparency Initiative di Kaspersky Lab è stata annunciata nell'ottobre 2017 e continua a fare progressi. Oltre all'apertura del Transparency Center e al trasferimento dell'infrastruttura IT, sono in corso molte altre azioni.