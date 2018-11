Risparmio ed efficienza con le nuove stampanti Brother

Caratterizzata da un maggior numero di stampe e meno costi di gestione, è stata presentata da Brother la nuova gamma di stampanti multifunzione inkjet in A3 X Series.

La nuova gamma Brother X Series è ideata per le aziende che vogliono prestazioni elevate e meno costi. La nuova gamma è stata arricchita con tutto quello che serve per stampare professionalmente con le migliori performance: alta velocità di stampa, doppio cassetto carta da 250 fogli ciascuno, ampia connettività, bassi consumi energetici e costi di gestione ridotti grazie alle nuove cartucce XL.

Lorenzo Matteoni, Senior Manager Marketing di Brother Italia

Brother X Series è una combinazione di alte prestazioni e bassi costi di gestione: una formula vincente per i nostri Clienti. Grazie all’ampia scelta tra stampanti multifunzione e monofunzione, c’è un modello ideale per ogni esigenza professionale.

Brother X Series include la stampante monofunzione HL-J6000DW e due stampanti multifunzione, MFC-J5945DW e MFC-J6945DW, per rispondere a tutte le esigenze professionali. Su tutti i modelli la stampa a colori in formato A3 è di serie. Per chi vuole un modello all-in-one, i multifunzione 4-in-1 MFC-J6945DW e MFC-J5945DW sono dotati di scanner, copiatore e fax.

Velocità e qualità di stampa si fondono per offrire le performance elevate di cui ogni azienda ha bisogno: stampa di prima pagina in meno di 6 secondi, colori brillanti e vividi che durano nel tempo senza sbiadirsi grazie alla tecnologia a getto di inchiostro Brother, grande impatto visivo assicurato dalle dimensioni A3.

Con Brother X Series la stampa è senza limiti. Con le nuove cartucce XL opzionali, ideate appositamente per la nuova gamma, non c’è più il rischio di rimanere senza inchiostro, grazie ad una durata fino 6.000 pagine in monocromatico e fino a 5.000 pagine a colori.

Con le cartucce già incluse nella confezione si possono stampare subito, senza attese, fino a 3.000 pagine in monocromatico e fino a 1.500 pagine a colori. Non ci saranno più sorprese con i livelli di inchiostro: le cartucce sono trasparenti, così si può vedere il consumo effettivo.

La nuova gamma inkjet A3 di Brother garantisce stampe smart e massima sicurezza, grazie alle feature di serie su tutti i modelli: connettività di rete cablata e Wi-Fi, display touchscreen, linguaggi e protocolli criptati, PIN e card NFC di sicurezza per proteggerti da attacchi informatici e violazioni.