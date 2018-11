Emiliano Massa è il nuovo VP Sales EMEA di Forcepoint

Emiliano Massa è stato nominato Vice President Sales EMEA; guiderà la strategia di crescita della società in tutta l'area EMEA, sviluppando il portfolio di soluzioni a disposizione dei clienti Forcepoint. Massa è basato nell'ufficio Forcepoint di Milano e riporta direttamente al Chief Revenew Officer, Kevin Isaac.

Durante i suoi 12 anni di permanenza in Forcepoint, Emiliano ha assunto ruoli di crescente responsabilità e negli ultimi mesi ha coordinato il team di vendita di Sud Europa, Benelux e Israele, consolidandone i risultati di business.

Emiliano Massa

Ho preso parte alla crescita e alla trasformazione di Forcepoint sin dalla sua creazione e sono lieto di avere un ruolo chiave nel nostro continuo successo. È mio principale obiettivo quello di supportare le organizzazioni di tutta EMEA nel trovare un giusto equilibrio tra la sicurezza di utenti e dati e la produttività aziendale, con l’utilizzo delle migliori tecnologie di adattamento al rischio.

Massa arriva a questo ruolo con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle vendite in ambito tecnologico a livello internazionale.

È entrato in Forcepoint (dapprima Websense) nel 2006 e ha sviluppato competenze trasversali sia nel settore pubblico che nelle imprese private, promosso a ruoli regionali di vendita per Italia, Spagna e Portogallo, dove ha coordinato opportunità strategiche di business e sviluppato le attività del canale. Prima di entrare in Forcepoint, Massa ha trascorso più di dieci anni in ruoli di coordinamento commerciale di soluzioni IT, sanitarie e di networking in tutta Italia.