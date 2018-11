AMD Radeon RX 590, performance al top per eSport e VR

AMD porta sul mercato le nuove schede grafiche Radeon RX 590, il top di gamma con architettura Polaris e processori ad alte prestazioni a 12 nm.

Si tratta di una architettura per l’utenza evoluta, nata per supportare la riproduzione fluida multidisplay, anche in ambito eSport e VR.

Radeon RX 590 vanta velocità di clock più elevate per prestazioni di gioco più elevate rispetto alla Radeon RX 580 e offre oltre il 20% in più nel rapporto performance-per-dollar, rispetto alla concorrenza.

Scott Herkelman, vicepresidente e direttore generale Radeon Technologies Group presso AMD

Questa nuova scheda grafica offre splendidi effetti visivi, frequenza di fotogrammi vertiginosa e le più recenti e grandi funzionalità per i giochi per PC. Tutto questo in combinazione con la tecnologia AMD Radeon FreeSync 4, per giochi fluidi e senza scatti, oltre ad aggiornamenti delle prestazioni frequenti e a un set di funzionalità Radeon in continua espansione.

AMD Radeon RX 590 in sintesi:

• Architettura AMD "Polaris" con core grafici GCN di IV generazione, motore di visualizzazione e core multimediali per prestazioni eccezionali in API di basso livello come DirectX 12 e Vulkan. Offre inoltre un'esperienza di gioco HD visivamente appagante con oltre 60 FPS nei più famosi giochi AAA e fino a 100 FPS in alcuni dei titoli eSport più popolari.

• Migliori funzionalità software per i giocatori: il software AMD Radeon offre ottimizzazioni e aggiornamenti quasi in tempo reale. I giocatori possono catturare, trasmettere e condividere facilmente i loro video con la tecnologia Radeon ReLive; possono inoltre monitorare le prestazioni e le informazioni di sistema del PC con l'App AMD Link. Per una configurazione granulare è invece disponibile AMD Radeon WattMan.

• Il più grande ecosistema di videogiochi di gioco: con oltre 500 monitor certificati “AMD Radeon FreeSync” tra cui scegliere, per un gameplay nitido.

• Realtà virtuale Premium: la scheda grafica AMD Radeon RX 590 offre ambienti VR ricchi e coinvolgenti. La tecnologia AMD LiquidVR offre un'ampia compatibilità, facilità d'uso plug-and-play e supporto stabile per la nuova generazione di tecnologie e player del settore VR.

Non solo, AMD ha anche lanciato il pacchetto "Raise the Game Fully Loaded", offrendo gratuitamente versioni per PC degli attesissimi Resident Evil 2, Devil May Cry 5 e Tom Clancy's The Division 2, con l'acquisto di una scheda grafica AMD Radeon RX o di un PC Radeon RX.

La scheda grafica AMD Radeon RX 590 è disponibile in tutto il mondo oggi a partire da 279 USD.