Ricoh Company fa acquisti in Germania e si compra ColorGATE

L’acquisto dell’azienda nel settore dell’industrial printing con competenze in sviluppo di software per il color management, rafforza Ricoh in un mercato in crescita. Infatti l’acquisizione di ColorGATE Digital Output Solutions GmbH, d’ora in avanti “ColorGATE”, da parte di Ricoh Company renderà più solida la posizione dell’azienda giapponese in un mercato in crescente espansione come quello dell’industrial printing. L’operazione sarà completata il 30 novembre 2018.

Ricoh vuole costantemente espandere il proprio portfolio di tecnologie e l’acquisizione di ColorGATE va in questa direzione.

Inoltre, con l’obiettivo di ampliare il business dell’industrial printing, Ricoh ha creato di recente due centri europei, il “Global IP Technology Center” e il “Global IP Marketing Center”, riuscendo così a rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze delle aziende e a lavorare meglio con i propri partner.

Peter Williams, Corporate Vice President e General Manager, Commercial and Industrial Printing Business Group di Ricoh

Anche grazie all’integrazione delle tecnologie ColorGATE con le nostre soluzioni per la stampa industriale, siamo in grado di aiutare le aziende in tutte le fasi della produzione, dal pre al post-stampa. L’acquisizione consentirà a ColorGATE di espandere il business della stampa industriale e di aumentare la presenza a livello globale, dal momento che insieme riusciremo a supportare meglio i clienti e ad accelerare il passaggio della produzione dall’analogico al digitale.

Fondata nel 1997, ColorGATE ha sede principale ad Hannover (Germania) e da oltre 20 anni sviluppa soluzioni per i settori wide format e industrial printing. Con una customer base sempre più ampia, ColorGATE è leader nel mercato europeo dei software per l’industrial printing.

Le aziende possono fare affidamento su tecnologie ColorGATE per il color management in grado di supportare la stampa e la decorazione su un’ampia gamma di materiali per il packaging, tessuti, carta da parati e calpestabili. ColorGATE è un’azienda leader nella fornitura di software per la gestione del colore e dei workflow che consentono di standardizzare e automatizzare le attività nell’ambito ad esempio della decorazione.