Panasonic KX-NT680 e KX-NT630, telefonia IP aziendale

Grazie al luminoso display, i nuovi telefoni IP Panasonic KX-NT680 e KX-NT630 consentono la visione completa di tutte le comunicazioni aziendali.

Il modello KX-NT680 è dotato di audio ad alta definizione e di uno schermo LCD a colori estremamente intuitivo, sul quale vengono visualizzati differenti icone per migliorare l'utilizzo e la visualizzazione delle informazioni importanti. L’interfaccia del telefono permette di programmare fino a 48 tasti funzione, la cui visualizzazione è distribuita su quattro pagine.



Il modello KX-NT680 permette un'ulteriore personalizzazione, grazie alla possibilità di importare un file immagine sullo schermo LCD. Ciò, ad esempio, permette di visualizzare sul display di ogni dispositivo installato all'interno dell'organizzazione il logo o le informazioni aziendali.

Il modello KX-NT630 supporta invece fino a 24 tasti funzione, consentendo alle aziende di salvare in rubrica i numeri di telefono di frequente utilizzo e di migliorare l'accesso alle comunicazioni in tutta l'azienda, anche in questo caso la visualizzazione è distribuita su quattro pagine.

La nuova linea di telefoni IP garantisce un'installazione semplice, che avviene tramite collegamento automatico ad un sistema di gestione centralizzato, integrato nell'infrastruttura IP. Tutte le impostazioni vengono trasmesse attraverso la rete in modo automatico anche da remoto, ad esempio è possibile effettuare aggiornamenti del firmware, connessioni peer-to-peer, impostazione delle porte VLAN e IP. Inoltre, il modello KX-NT680 offre una connettività Bluetooth.

La sicurezza aziendale è supportata dal protocollo SRTP, che garantisce un canale di comunicazione sicuro e stabile, meno esposto ad attacchi alla rete tramite IP.