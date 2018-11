SGBox, nuova interfaccia grafica per le soluzioni SIEM

Grazie a una interfaccia rinnovata, SGBox rende più facile l’accesso e la lettura dei dati, ma attenzione: si tratta di un update funzionale, oltre che estetico.

La GUI è stata ridisegnata seguendo sia principi ergonomici, sia criteri di usability per favorire una lettura dei dati e per rendere l’utilizzo dell’applicazione sempre più intuitivo. Ora l’accesso alle informazioni è immediato e sono stati messi a disposizione dei backend predefiniti per aumentare la facilità di lettura dei dati in base alle singole preferenze, attraverso anche l’impostazione di dashboard personalizzate dall’utente.

Facendo riferimento alle indicazioni più recenti in termini di usability engineering e user experience, la nuova interfaccia della soluzione SIEM di SGBox ha previsto sia una razionalizzazione dei comandi, resi adesso più rapidi e funzionali, sia un lavoro di visual data che grazie anche all’utilizzo di grafici e colori permette di controllare tutti gli elementi rilevanti con un semplice colpo d’occhio.