PrestaShop Buy Button Premium aumenta il tasso di conversione

Il nuovo modulo PrestaShop Buy Button Premium, disponibile su PrestaShop Addons Marketplace, è pensato per aumentare il traffico e il tasso di conversione.

Lo strumento consente di incrementare le visite e gli accessi degli e-store, reindirizzando i visitatori da siti esterni o campagne e-mail. Non solo, la piattaforma permette di aumentare il tasso di conversione riducendo la durata e il numero di passaggi del processo d’acquisto; facilitare agli e-commercianti il monitoraggio del ROI generato dalle call to action.

Grazie al nuovo modulo Buy Button Premium gli utenti PrestaShop potranno vendere i propri prodotti anche da portali abitualmente non commerciali, come ad esempio i blog, integrando nel codice html della pagina un pulsante d'acquisto o una call to action associati a un carrello o a un negozio on-line.

Il pulsante d'acquisto può essere facilmente personalizzato grazie alle numerose opzioni proposte nel back office, in modo da potenziare il traffico e il tasso di conversione preservando al contempo l’impronta grafica del marchio.

I vantaggi per i commercianti:

• Due formati disponibili per l’elemento da integrare - scheda o pulsante – che consentono di scegliere quello più adatto alla grafica del proprio sito;

• Diversi tipi di reindirizzamento: pagina prodotto, carrello precompilato con il prodotto.

• Possibilità di personalizzare la posizione e il formato del pulsante, modificando il font, la dimensione e il colore del testo, nonché scegliendo l’immagine dei prodotti selezionati.

• Possibilità di scegliere il posizionamento del pulsante o della scheda semplicemente copiando e incollando il codice HTML nel punto desiderato della pagina.

• Possibilità di creare, modificare, duplicare, attivare, eliminare e gestire un numero illimitato di pulsanti dalla Panoramica del back office.

• Possibilità di accedere dalla Panoramica a statistiche di ciascun pulsante, che includono numero di clic, visualizzazioni e acquisti.

• Possibilità di visualizzare in tempo reale l’anteprima delle impostazioni e delle modifiche.

• Compatibilità con qualsiasi browser e supporto grazie al codice html e al link condivisibile generati dal modulo.

Gli utenti PrestaShop possono acquistare il modulo a euro 99,99 (IVA esclusa) con tre mesi di supporto gratuito, o un anno con l’opzione Zen.