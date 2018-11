HP Tango, la stampante wireless elegante e compatta

Nella splendida Roof View 4.0 del famoso Studio Castrignano, a Milano, HP ha presentato Tango, la nuova stampante wireless per l’utenza mobile.

Il prodotto è stato analizzato e spiegato alla stampa da Giampiero Savorelli, Print Business Group Director di HP Italy e il famoso Interior designer, creativo e conduttore, Andrea Castrignano.

Castrignano, una vera star dell’interior design, ha avuto sincere parole di elogio per Tango. Per sua stessa ammissione, in sede di progettazione è sempre difficile collocare questi oggetti. Spesso ingombranti, e non particolarmente ricercati, i printing devices sono per gli interior designer un “male necessario”. Secondo Castrignano, Tango è la prima stampante che non dovrà essere nascosta; il prodotto “si adatta splendidamente ai suoi concept design”.

Quasi partecipe del progetto Tango egli stesso, ha interrogato Savorelli su eventuali nuovi colori, a dimostrazione del genuino interesse verso Tango. Savorelli ha parlato, quindi, del lungo e attento lavoro che si cela dietro il dispositivo. Non a caso, Tango viene proposta anche nella variante Tango X, con una cover di chiusura; in questa modalità, la stampante ricorda molto di più un libro, piuttosto che non un oggetto high tech.

Savorelli ricorda, giustamente, che Tango è anche (e soprattutto) un oggetto ad alti contenuti tecnologici, degno del brand HP. Nata e pensata per il consumatore moderno, la stampante si rivolge all’utente sempre in movimento, al punto che la riproduzione di immagini può avvenire non solo tramite rete Wi-Fi, ma anche in connessioni mobile, tramite HP Smart App. Questa App, chiaramente, offre ben più dei soli servizi di stampa: ci avvisa, ad esempio, dello stato dei consumabili, della fine del processo di stampa, e perfino se abbiamo chiuso o meno la cover!

Una vera smart App, utile anche per la scansione in cloud tramite smartphone e per trasformare HP Tango in una multifunzione.

Non solo, il programma HP Instant Ink, disponibile tramite subscription, consente di ridurre costi e tempi di attesa quando si esauriscono i consumabili. Di fatto, le taniche di inchiostro saranno ordinate ancora prima che possano finire. Una volta registrati al servizio, avremo gratuitamente stampe fotografiche in formato 13x18 (ecco il risparmio).

Il costo, 149,00 euro per Tango e 199,00 euro per Tango X (entrambi IVA Inclusa) sono a nostro avviso adeguati al mix di design e tecnologie presentati, e non dubitiamo che questa stampante incontrerà il favore del pubblico più giovane e dinamico.