OMC2 sceglie le tecnologie iperconvergenti Syneto

La necessità di avere strutture informatiche in continua evoluzione e in grado di dare nel tempo sicurezza e protezione ha spinto OMC2 a integrare sistemi Syneto. In quest’epoca di inarrestabile digitalizzazione, una delle principali priorità delle aziende è diventata quella di rendere le proprie strutture informatiche aggiornate e sicure anche rispetto alle nuove cyber minacce che, sempre più spesso, mettono a serio rischio il patrimonio di dati sensibili e di conseguenza l’intero business.

È proprio per questo che OMC2, azienda costruttrice di ricambi per i sistemi d’iniezione diesel adattabili ai motori di alcune case costruttrici mondiali come Caterpillar MAK, Daihatsu, Mitsubishi e altre ancora, fondata nel 1962, si è affidata al know-how e alle soluzioni di Syneto.

La necessità dell’azienda era quella di sostituire due vecchie infrastrutture IT con un’architettura più moderna, che ne consentisse la virtualizzazione e allo stesso tempo proteggesse le informazioni riservate in caso di attacchi ransomware attraverso un intervento di Disaster Recovery veloce e affidabile, per consentire un rapido ripristino dell’operatività.

Syneto ha proposto come soluzione ideale l’infrastruttura HYPERSeries 2100 iperconvergente con l’unità Disaster Recovery integrata (DR), che ha sostituito con successo i due server fisici dell’azienda per consentire l’intera gestione dei dati relativi alla produzione, dei database del software di gestione, dei documenti amministrativi e tecnici.

Un backup di tutte le informazioni viene sempre salvato in automatico nell’unità DR in modo tale che, se dovesse verificarsi un incidente informatico, il recupero può essere fatto entro massimo 15 minuti con un Recovery Point Objective (RPO) di appena 1 minuto senza l’intervento di un team IT, richiedendo quindi tempi di gestione molto bassi.