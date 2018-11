Per il settimo anno Lexmark è leader nel MPS Vendor Landscape

Collocata per il settimo anno consecutivo tra i leader nei Managed Print Service dal’istituto di analisi di settore Quocirca che evidenzia l’impegno di Lexmark.

Brock Saladin, senior vice president e chief revenue officer di Lexmark

Lexmark è orgogliosa di essere stata nominata leader nei MPS da Quocirca per il settimo anno di fila. Quocirca ha posto l’accento sui nostri investimenti per il 2018 in hardware e funzionalità MPS, che ci hanno consentito di migliorare la nostra offerta a supporto dell'innovazione per i clienti e partner. Il nostro impegno nell’aiutare i clienti a gestire i trend di settore in continua evoluzione che influenzano la loro attività di business ci contraddistingue rispetto alla concorrenza nell’area dei MPS, oltre a rappresentare uno dei motivi fondamentali alla base del tasso di rinnovi dei clienti pari al 97%.

Il report Managed Print Services Landscape di Quocirca, un’analisi indipendente condotta sui vendor nel mercato globale dei MPS enterprise, evidenzia l'impegno nel 2018 di Lexmark per “ampliare l’offerta MPS nella gestione dell'infrastruttura, includendo la responsabilità per quel che concerne server di stampa e gestione delle code di stampa, servizi cloud, print-as-a-service, acquisizione e stampa da mobile, sostenibilità e analisi”.

Il report afferma inoltre che “l’azienda ha investito sensibilmente al fine di potenziare le proprie funzionalità a supporto degli impegni MPS diretti e indiretti. Di conseguenza, ha sviluppato servizi tra cui MPS Process Analytics e Lexmark Predictive Service, nonché miglioramenti alla piattaforma cloud, inclusi servizi di gestione di configurazioni e infrastruttura, nonché di stampa. A partire da giugno 2018, l’azienda ha anche aggiornato oltre il 90% del proprio hardware, creando una gamma di dispositivi in grado di soddisfare le esigenze di gruppi di utenti di ogni dimensione”.

Altri punti di forza di Lexmark evidenziati nel report includono:

-Esecuzione a 360°: “Lexmark vanta importanti credenziali quando si tratta di esecuzione a 360°. Offre infatti un unico sistema a supporto dell’intera attività MPS, che consente di fornire report e analisi globali consolidati”.

-Expertise di settore: “I team operativi di Lexmark sono organizzati per settore, supportati da esperti e consulenti dedicati in possesso di competenze verticali e in tema di processi di business”.

-Investimenti sull’analisi predittiva: “Lexmark sta investendo notevolmente nell’utilizzo delle analitiche per ottimizzare gli ambienti di stampa per i clienti MPS, migliorare la disponibilità dei dispositivi e semplificare i processi di business”.

-Ampio portfolio di sicurezza: “Lexmark offre una gamma completa di offerte di sicurezza, ulteriormente migliorata in seguito al lancio di Lexmark Secure Document Monitor (LSDM), che offre funzionalità avanzate di prevenzione della perdita di dati”.