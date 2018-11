F-Secure potenzia la rilevazione e risposta per gli endpoint

F-Secure Rapid Detection & Response supporta le aziende nella lotta contro i cybercriminali; con l’automazione è possibile bloccare tempestivamente le violazioni. Le soluzioni per la protezione degli endpoint e la prevenzione sono molto efficaci quando si tratta di combattere le minacce informatiche commodity come il malware. Ma F-Secure e i suoi fornitori di servizi gestiti ora possono offrire alle aziende un'arma ancora migliore con il nuovo F-Secure Rapid Detection & Response e le sue innovative funzionalità tra cui Broad Context Detection e un servizio integrato di "richiesta di intervento degli esperti" on-demand.

Jyrki Tulokas, Executive Vice President, Cyber Security Products & Services di F-Secure

F-Secure Rapid Detection & Response rileva attacchi mirati in modo rapido e consente un'efficiente risposta agli incidenti grazie all'automazione integrata per arrestare gli attacchi quando si verificano.

F-Secure Rapid Detection & Response, disponibile attraverso la rete di partner F-Secure, è una soluzione di rilevazione e risposta alle minacce per gli endpoint (endpoint detection and response - EDR) che monitora gli ambienti IT delle organizzazioni e lo stato della loro sicurezza per identificare comportamenti sospetti.

Offre visibilità del contesto per identificare e visualizzare automaticamente le minacce avanzate combinando sensori leggeri sugli endpoint con funzionalità avanzate di analisi dei dati, intelligenza artificiale e machine learning.

“Allenata” da un team esperto che combatte le minacce, la soluzione consente alle risorse IT di un'azienda o a un fornitore di servizi gestiti locale e certificato, con il supporto degli esperti di F-Secure, di proteggere un'organizzazione contro le minacce avanzate.

I meccanismi Broad Context Detection restringono la quantità di dati da esaminare e distinguono i modelli di comportamento malevoli dal normale comportamento degli utenti per identificare rapidamente gli attacchi reali, riducendo in modo significativo il numero di alert a cui il personale IT deve prestare attenzione.

Secondo uno studio EMA, il 79% dei team di sicurezza dichiara di essere sopraffatto dall’alto numero di avvisi di minacce e che non riesce ad esaminare la maggior parte degli alert attivati su base giornaliera. Il Data Breach Report per il 2018 di Verizon mostra che il 68% delle violazioni richiede mesi o anche di più per essere scoperte, e un sovraccarico di avvisi di sicurezza - inclusi i falsi positivi - può creare affaticamento nello staff IT di un’azienda.

Tuttavia, alcune rilevazioni potrebbero richiedere analisi approfondite delle minacce e indicazioni da parte di esperti di sicurezza informatica specializzati. Rapid Detection & Response è stato potenziato con l'opzione di inviare i casi di incidenti critici agli esperti di F-Secure.

Questo servizio si attiva selezionando la funzione "Richiesta di intervento F-Secure". Si basa sull’attività degli esperti di cyber security di F-Secure che fanno parte del team di servizi gestiti di rilevamento e risposta, attivo 24/7. Questo servizio è ora reso disponibile su richiesta per fornire una guida esperta su come contenere e correggere gli attacchi mirati.

Jyrki Tulokas, Executive Vice President, Cyber Security Products & Services di F-Secure

Grazie a questo servizio esclusivo gli esperti di cyber security di F-Secure analizzano metodi e tecnologie, percorsi di rete, origini del traffico e timeline quando viene rilevato un attacco. Ciò significa che le aziende ora possono essere fiduciose di avere le competenze e le risorse necessarie per rispondere anche agli attacchi mirati più duri.

La soluzione unificata di protezione degli endpoint, rilevazione & risposta intelligente di F-Secure è gestita in cloud e implementabile su Windows e Mac. Può funzionare anche insieme alle soluzioni software di protezione endpoint di altri vendor. La soluzione è disponibile attraverso la rete di partner certificati F-Secure.