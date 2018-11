Equinix illustra le tendenze 2019 del futuro digitale

5G, AI, blockchain, data privacy e cloud: questi i cinque trend previsti da Equinix che nel 2019 apriranno la strada a cambiamenti dell’architettura IT e di rete.

Brian Lillie, Chief Product Officer di Equinix

Il mercato è ad un punto di flessione, nel quale le giuste strategie digitali diventano il differenziatore e la fonte di vantaggio competitivo per le organizzazioni. E, per la prima volta nella storia, la tecnologia per abilitare pienamente il business digitale è a disposizione di tutti. In qualità di consulenti di fiducia per migliaia di clienti in tutto il mondo, seguiamo da vicino le tendenze di mercato che daranno forma al futuro dell’impresa digitale e che contribuiranno a dare vita all’innovazione ispirata dai clienti sulla piattaforma Equinix.

5G

Equinix prevede che il 5G aprirà infinite possibilità di trasformazione digitale, in particolare in un mondo connesso all’IoT e all’intelligenza artificiale.

Per raggiungere l’alta densità radio richiesta per 5G, gli operatori stanno cercando di ottimizzare i costi attraverso l’uso di hardware di rete open-source e la virtualizzazione dello stack di rete wireless.

Questi sforzi apriranno la strada a un’architettura Edge dedicata alle reti radio cloud che alimenteranno diverse radiofrequenze attraverso un pool di software di rete virtualizzati. Equinix prevede dunque un aumento degli investimenti nel 2019 per il rinnovo dell’infrastruttura di edifici cellulari esistenti e la costruzione di nuove infrastrutture all’avanguardia.

Intelligenza artificiale

Il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle aziende e nella società aumenterà in modo esponenziale l’utilizzo dei dati.

Mentre le architetture di AI di prima generazione sono state storicamente centralizzate, Equinix prevede che nel 2019 le imprese entreranno nel regno delle architetture di AI distribuite, dove la costruzione di modelli di AI e l’inferenza dei modelli di AI avverrà a livello locale, fisicamente più vicino alla fonte dei dati. Per accedere a fonti di dati più esterne per previsioni accurate, le imprese si rivolgeranno a mercati sicuri per le transazioni di dati. Si sforzeranno inoltre di sfruttare l’innovazione dell’AI in più cloud pubblici senza essere bloccati in un singolo cloud, decentralizzando ulteriormente l’architettura dell’intelligenza artificiale.

Blockchain

Le imprese inizieranno a partecipare a più reti di blockchain (ad esempio, sicurezza alimentare, servizi finanziari, trasporto globale di container), creando così una rete di reti, qualcosa che permette loro di interagire simultaneamente con più ecosistemi di blockchain.

Le prestazioni della blockchain diventeranno un requisito più importante all’interno dello spazio aziendale, spinte dalla necessità di ospitare più di semplici dati di transazioni o come elemento in applicazioni in cui le prestazioni in tempo reale e il collegamento con altre fonti di dati. Esempi di applicazioni blockchain sensibili alle prestazioni comprendono la tracciabilità (supply chain), la comunicazione/scambio da macchina a macchina (IoT) e il regolamento transfrontaliero delle valute.

L’integrazione diventerà una sfida enorme dato che le imprese combinano le loro applicazioni legacy con più reti di blockchain, rendendo necessario lo sviluppo di punti di scambio per i partecipanti alla blockchain per connettersi e collaborare direttamente.

Data Privacy

Molte aziende e fornitori SaaS stanno implementando mini-cloud in più regioni per rispettare i requisiti locali di residenza dei dati e di conformità. Sono inoltre alla ricerca di architetture di gestione distribuita dei dati che richiedono reti globali e tessuti di dati per gestire in modo coerente questi mini-cloud distribuiti.

Per prevenire le violazioni dei dati e mantenere il controllo sui propri dati, Equinix prevede che le imprese prenderanno in considerazione nuove tecniche di gestione dei dati che funzionano senza soluzione di continuità sui dati criptati e una nuova tecnologia di virtualizzazione basata su hardware che impedirà ai fornitori di servizi di rilevare i dati dei loro clienti.

Cloud

Secondo Equinix il 2019 vedrà un’evoluzione nelle sfide associate agli approcci cloud ibridi e multicloud. Equinix ritiene che le aziende avranno difficoltà a espandere i propri perimetri di sicurezza, e che avranno problemi di integrazione e di gestione delle architetture multicloud ibride.

Queste tendenze previste indicano che l’abilitazione di funzionalità come la sicurezza, l’analisi e lo scambio di dati in prossimità del cloud è fondamentale per un flusso di dati transfrontaliero continuo, e il giusto partner di interconnessione può aiutare le organizzazioni a navigare attraverso la complessità del cloud.