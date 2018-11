Veritas Technologies lancia Veritas Predictive Insights

Presentata da Veritas Technologies, la nuova Predictive Insights utilizza intelligenza artificiale e machine learning per prevenire le manutenzioni straordinarie.

Utilizzando anni di dati crittografati relativi a eventi occorsi a migliaia di appliance Veritas, il motore AI/ML basato su cloud di Veritas Predictive Insights monitora lo stato del sistema, rileva potenziali problemi e genera soluzioni proattive, prima che possano verificarsi downtime.

Predictive Insights migliora inoltre la disponibilità dei prodotti Veritas e la soddisfazione dei clienti, aiutando le aziende a ridurre i tempi di inattività non pianificati, a garantire tempi più rapidi per la risoluzione dei guasti e a ridurre il Total Cost of Ownership della soluzione.

Fabio Pascali, Country Manager Italia di Veritas

Avere sistemi IT costantemente disponibili è sempre più importante per le organizzazioni che hanno la responsabilità di gestire, analizzare e proteggere ogni giorno un numero crescente di sorgenti di dati. Questa nuova tecnologia sfrutta la potenza dell’AI e dei modelli continui di ML per fornire analisi predittive al personale IT. Gli amministratori dei sistemi possono quindi supportare e risolvere proattivamente un’ampia gamma di potenziali problemi prima che si verifichino e reagire molto più rapidamente con un intervento meno costoso.

Le esigenze aziendali in continua evoluzione aumentano l’attenzione sull’archiviazione, la gestione, l’accesso e la protezione dei dati. Ma le aziende devono anche portare a termine queste attività, assicurando anche il minor tempo possibile di downtime, evitando manutenzioni straordinarie e garantendo il rispetto degli SLA (Service Level Agreement).

La nuova offerta di Veritas risponde alla crescente preoccupazione dei clienti di semplificare la gestione dei dati e dell’infrastruttura, riducendo al contempo i rischi e i costi associati ai tempi di inattività e all’accesso ai dati aziendali critici.

Veritas Predictive Insights elabora milioni di eventi, fornendo agli amministratori IT la possibilità di scremare le notifiche e di concentrarsi sugli avvenimenti realmente significativi.

La nuova soluzione proposta da Veritas fornisce servizi utili alla pianificazione e alla comprensione degli eventuali problemi, come la manutenzione proattiva, la previsione delle performance e della capacità, così come la verifica sulla conformità alle normative.

I servizi sono guidati dalla potenza dell’AI e modelli continui di ML, i quali utilizzano anni di informazioni di sistema raccolti da decine di migliaia di installazioni dei clienti Veritas. In combinazione con il contributo reale del personale di assistenza, il motore AI/ML di Veritas fornisce intuizioni predittive sull’ambiente di un cliente, offrendo consigli e azioni proattive per migliorarne la gestione.

La funzione “Always On” consente processi decisionali intelligenti e data-driven, e servizi ottimizzati, garantendo ai clienti un’esperienza di supporto migliorata, veloce, proattiva e arricchita di informazioni sul comportamento del sistema.

I clienti delle appliance di Veritas che hanno questa funzione di supporto automatico attivata, possono massimizzare i vantaggi di Veritas Predictive Insights istantaneamente e ottenere un ROI migliorato sulle loro appliance, riducendo i costi associati ai tempi di inattività.

Quando un cliente abilita la funzione di supporto automatico su un’appliance Veritas, i dati relativi al suo funzionamento vengono continuamente raccolti ed elaborati dal motore AI/ML, generando un System Reliability Score (SRS) per ogni singolo dispositivo. Le informazioni generate, accessibili anche ai clienti, sono visibili in una dashboard e possono essere utilizzate dal personale di Veritas.

Basandosi sul SRS e sull’analisi dei dati che l’hanno generato, i team di supporto e assistenza al cliente possono intraprendere azioni proattive, quali notificare l’installazione di una patch e inviare il personale tecnico o per l’esecuzione on-site di interventi previsti.

Veritas Predicitive Insights è ora disponibile su Veritas sulle appliance NetBackup e sarà disponibile nei prossimi trimestri su Veritas Access e Veritas Flex.