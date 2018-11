Da Toshiba un’articolata offerta pensata per i mobile worker

Toshiba offre diverse soluzioni business, come ad esempio il nuovo Portégé X30T-E, che supportano le attività dei mobile worker garantendone la sicurezza dei dati.

Cresce infatti l’abitudine o l’esigenza di lavorare in modalità mobile, i cui requisiti per garantire la sicurezza dei dati sono sempre più elevati.

Particolare attenzione inoltre per gli aeroporti, dove l’accesso non autorizzato ai dati attraverso hotpost pubblici e i controlli di sicurezza potrebbero essere fonte di pericolo.

Durante i controlli di sicurezza, i passeggeri devono posizionare infatti il notebook sul nastro trasportatore per lo screening e, in alcuni casi – in particolare quando si viaggia all’estero - devono accenderlo o consegnarlo agli addetti alla sicurezza per effettuare ulteriori test.

Questo serve come controllo funzionale, ma il notebook può anche essere utilizzato in modo improprio o comunque non autorizzato da terze parti, che potrebbero spiare i dati in fase di ispezione.

Un caso quest’ultimo che potrebbe avere conseguenze fatali per gli utenti business, che archiviano i dati sul dispositivo.

Per questo tutti i modelli di notebook Toshiba integrano funzionalità di sicurezza complete, dalla password al Trusted Platform Module fino al BIOS proprietario sviluppato dall’azienda per escludere accessi non autorizzati.

La gamma di prodotti targati Toshiba comprende anche Portégé X30T-E, nuovo dispositivo business 2-in-1 che può essere utilizzato come notebook o tablet.

Oltre alle prestazioni elevate e alla massima durata della batteria, il dispositivo detachable con case in magnesio offre diverse funzionalità di sicurezza: l’autenticazione biometrica multi-fattore che include anche la scansione opzionale del volto, uno scanner fingerprint, che garantisce la protezione delle informazioni business sensibili in caso di perdita o furto del dispositivo.

Le soluzioni business Zero client, come Toshiba Mobile Zero Client, offrono una sicurezza unica. I dati, infatti, non sono archiviati sul dispositivo o su server aziendali. Dal momento che lo storage non viene effettuato a livello locale, anche i malware non saranno presenti sul dispositivo.

Gli aggiornamenti software possono essere gestiti a livello centrale e i singoli client sono raggruppati in unità organizzative, semplificando così il lavoro dei system administrator. Toshiba Mobile Zero Client è una soluzione altamente flessibile che funziona con VMWare e Citrix, tra cui Horizon 4.6 a e Citrix Receiver.