Progetto Genya, fatture elettroniche senza limiti

L’applicativo Fattura SMART per Genya è stato rielaborato da Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia: è ora disponibile nel portale di collaborazione Genya OneClick.

Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia

La semplicità, l’intuitività e l’immediata operatività di questo strumento digitale si inserisce con naturalezza nel progetto Genya. Facilitare il lavoro del commercialista e dei suoi operatori e offrire al cliente finale un tool immediatamente operativo e trasparente è l’obiettivo perseguito e pienamente raggiunto dalla nostra Ricerca e Sviluppo.

Il Progetto Genya, lanciato alla fine del 2016, si arricchisce di un software che si adatta particolarmente alla filosofia del rivoluzionario progetto digitale di casa Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

Fattura SMART si inserisce nel portale di collaborazione di Genya OneClick, dove il commercialista interagisce con i propri clienti in uno spazio virtuale di comunicazione e collaborazione veloce e produttivo, superando la tradizionale modalità di scambio delle informazioni.

Grazie ai servizi MyBox (condivisione documenti), Consegna Fatture (per trasformare automaticamente le fatture dei clienti in registrazioni contabili) e appunto Fattura SMART, il commercialista entra in una nuova dimensione di collaborazione con i propri clienti.

Con Fattura SMART l’utente finale, cliente dello studio, ottiene un servizio semplice per emettere, ricevere ed inviare tutte le fatture, semplificando al contempo la gestione delle registrazioni contabili. L’esperienza d’uso è talmente immediata, intuitiva e semplice da risultare perfetta anche per gli “analfabeti digitali” che non hanno alcuna dimestichezza con hard- e software.

L’obbligatorietà della fatturazione elettronica ha spinto Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia verso la direzione della creazione di innovativi strumenti ed ecosistemi che privilegiassero la «user experience» coniugandola all’automazione di processo.

Nel caso di Fattura SMART ad esempio l’integrazione con Genya Contabilità per mezzo del portale di collaborazione OneClick offre importanti automatismi a tutto vantaggio della precisione e delle produttività.

La soluzione offre contenuti a valore, quali ad esempio un cruscotto di indicatori di business, che potranno essere analizzati dal professionista e dal cliente per essere commentati e per, in definitiva, offrire analisi approfondite che facilitano decisioni imprenditoriali strategiche.

Fattura SMART è accessibile da qualsiasi dispositivo (desktop, tablet e smartphone) e consente il contatto perenne tra cliente e professionista, anche al di fuori dei canonici orari e luoghi di lavoro.

Nell’ambito di una moderna gestione dello Studio professionale, la parcellazione assume un’importanza analoga a quella della fatturazione. Il progetto Genya offre «Parcellazione», una soluzione che consente al professionista, in un ambiente digitale semplice ed intuitivo, di valorizzare rapidamente le prestazioni effettuate predisponendo in automatico la parcella, inviandola allo SDI e aggiornando la contabilità. Lo strumento gestisce in automatico documenti di proforma, parcelle, note di credito e acconto, che vengono generati in base alle prestazioni registrate e ai compensi calcolati, sostenuti anche da funzioni di analisi. “Parcellazione” consente con grande semplicità ed intuitività l’emissione di parcelle sia in modalità evoluta, ossia alimentata e valorizzata direttamente e in automatico dalle attività degli operatori di studio, sia in modalità “macchina per scrivere” cioè immettendo manualmente i dati.