Elvira Carzaniga è il nuovo Direttore Surface di Microsoft

Elvira Carzaniga è stata nominata Direttore Surface di Microsoft all’interno della Divisione Marketing & Operations guidata da Barbara Cominelli.

Il nuovo incarico arriva dopo aver rivestito presso la stessa azienda il ruolo di Office Category Director Central Eastern Europe Channel and Device Marketing Director Central Eastern Europe per tutte le categorie Windows, Surface, Xbox e Office.

Nel suo nuovo incarico, Elvira guiderà la strategia della Divisione Surface, proponendo alle aziende italiane il valore dei prodotti Surface, sviluppati per guidare l’innovazione tecnologica dell’industria e abilitare la miglior esperienza possibile di Modern Workplace aumentando produttività, creatività, sicurezza e semplificazione come necessario nei moderni ambienti lavorativi, sempre più fluidi e collaborativi nei tempi e nei luoghi.

Prima di entrare in Microsoft, Elvira Carzaniga ha ricoperto diversi ruoli in Nokia in ambito sales e marketing, sia a livello nazionale sia internazionale, ottenendo, in seguito, la carica di Direttore Marketing Italia. In precedenza, ha maturato una significativa esperienza professionale come consulente e Project Manager nel settore industriale e delle telecomunicazioni. Elvira Carzaniga ha conseguito una laurea in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano.