BPER conversa con i clienti via WhatsApp grazie a LivePerson

Per offrire un servizio ai clienti con un approccio innovativo, ma anche attento e veloce, il Gruppo BPER Banca si è rivolto LivePerson e ha scelto WhatsApp. Fornitore di soluzioni di conversational commerce, LivePerson ha annunciato di aver integrato per il Gruppo BPER Banca uno dei primi utilizzi di WhatsApp for Business al mondo. LivePerson, grazie alla propria tecnologia, ha permesso l’integrazione di WhatsApp for Business, applicazione pensata appositamente per le aziende. Grazie ad essa è possibile semplificare l'interazione con i propri clienti attraverso degli strumenti che permettono di automatizzare, organizzare e rispondere velocemente ai messaggi. Nello specifico WhatsApp for Business funziona come WhatsApp Messenger offrendo la stessa esperienza di utilizzo, dal mandare messaggi di testo e vocali, a inviare foto.

Pierpio Cerfogli, vice Direttore Generale e Chief Business Officer di BPER Banca

Lavoriamo con LivePerson da circa due anni e grazie a questa partnership consolidata siamo riusciti ad attivare una nuova modalità di conversazione sempre più smart con i nostri clienti, tramite interazioni digitali webchat. Abbiamo quindi deciso di implementare Whatsapp for Business tra i nostri servizi perché ci riteniamo una banca sempre attenta all’innovazione. La nostra ambizione è infatti, da sempre, quella di offrire un servizio di qualità con il minor tempo possibile e il minor impegno per i clienti, digitali e non. Grazie a questa implementazione gli utenti potranno scegliere da oggi il canale più adatto per dialogare con la banca.

Grazie a questa integrazione realizzata da LivePerson, i clienti del Gruppo BPER possono “chattare” con il numero di telefono dedicato (+39 3667773911), un account WhatsApp for Business apposito, certificato e criptato ad uso esclusivo del Gruppo. Un operatore fisico del servizio clienti risponderà istantaneamente alla richiesta di informazioni sul proprio conto corrente, sulle offerte attive, sui pagamenti e su qualsiasi altra tematica relativa alla banca.

Agostino Bertoldi, Vice President Southern Europe di LivePerson

La tecnologia consente una maggiore comodità in tutto quello che facciamo e, così come evolvono le modalità di comunicazione dei consumatori, necessariamente devono fare lo stesso le aziende. Conosciamo BPER Banca da diverso tempo e con questa scelta hanno dimostrato nuovamente la loro attenzione all’innovazione. Abbiamo collaborato con loro introducendo, per la prima volta in Italia, WhatsApp for Business grazie alla nostra tecnologia proprietaria, offrendo a clienti e prospect della banca un’esperienza nuova e di assoluta qualità.

Un servizio innovativo, di cui il Gruppo BPER è precursore, nel suo settore, a livello internazionale, utilizzabile da chiunque aggiungendo semplicemente il numero di telefono tra i propri contatti e iniziando immediatamente la conversazione.