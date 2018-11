Samsung SSD 860 QVO, archiviazione multi terabyte accessibile

Samsung SSD 860 QVO combina elevate capacità e velocità a una grande affidabilità; l’obiettivo è quello di soddisfare un ampio target di consumatori.

Basata sull’architettura flash NAND MLC (Multi Level Cell) a 4 bit e ad alta densità di Samsung, l’unità di archiviazione interna 860 QVO rende i tagli uguali o superiori al terabyte più accessibili grazie a prezzi molto convenienti.

Mike Mang, Vice President of Brand Product Marketing, Memory Business di Samsung Electronics

Oggi i consumatori usano, producono e archiviano una quantità senza precedenti di file ad alta risoluzione, inclusi video 4K e giochi con un utilizzo intensivo della grafica. Di conseguenza, si aspettano capacità e prestazioni superiori dai dispositivi di archiviazione. Samsung continua a guidare la transizione verso le unità SSD multi-terabyte con l’introduzione di Samsung 860 QVO, che rende disponibili prestazioni rapide, affidabilità e valore per un maggior numero di persone in tutto il mondo.

Gli utenti di PC adibiti all’uso quotidiano, che gestiscono contenuti multimediali di grandi dimensioni, spesso devono aggiornare la memoria del sistema per migliorare l’esperienza di elaborazione quotidiana. Dotata di una comune interfaccia SATA e di un fattore di forma da 2,5", Samsung SSD 860 QVO si adatta perfettamente alla maggior parte dei laptop o desktop standard. Inoltre, offrendo capacità e prestazioni elevate in una singola unità e a costi contenuti, 860 QVO elimina l’esigenza di utilizzare una combinazione di SSD e HDD per l’avvio e l’archiviazione.

Con velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 550 MB/s e 520 MB/s, rispettivamente, 860 QVO raggiunge lo stesso livello di prestazioni delle attuali unità SSD MLC a 3 bit, grazie alla tecnologia di ultra generazione V-NAND a 4 bit e al comprovato controller MJX di Samsung. L’unità è inoltre equipaggiata con la tecnologia Intelligent TurboWrite , che contribuisce ad incrementare le velocità mantenendo prestazioni elevate per periodi di tempo prolungati.

Per un’affidabilità ottimale, Samsung offre un numero di TBW (Total Byte Written) basato su un’analisi approfondita delle modalità di utilizzo delle unità SSD: una garanzia limitata di tre anni o fino a 1.440 TByte scritti (TBW) per la versione da 4 TByte e 720 TBW e 360 TBW per le versioni da 2 TByte e 1 TByte, rispettivamente.

L’unità 860 QVO sarà disponibile a livello globale da Dicembre 2018 ad un prezzo di vendita consigliato a partire da 180,29 euro per il modello da 1TByte.