SonicWall, la protezione efficace del cloud ibrido

Si completa la piattaforma Cloud Capture con Zero-Touch Deployment, Secure SD-WAN, Personalized Threat Intelligence e firewall virtuale per cloud pubblico.

Bill Conner, Presidente e CEO di SonicWall

Le organizzazioni investono sempre più in strategie cloud ibride che permettano loro di sfruttare la potenza dei cloud pubblici e privati, ma richiedono soluzioni che semplifichino e proteggano tutte le migrazioni in cloud», Conseguire i benefici assicurati dalle capacità specifiche di un dato vendor, cercare di ridurre i costi di assunzione del personale o puntare a soddisfare gli standard di compliance: SonicWall aiuta a proteggere la migrazione delle applicazioni, offrendo maggiore visibilità e controllo sugli ambienti.

Azienda nel campo della sicurezza informatica che protegge oltre un milione di reti in tutto il mondo, SonicWall ha reso disponibili nuove funzionalità per la piattaforma Capture Cloud quali Zero-Touch Deployment e Secure SD-WAN, progettate per imprese ed organizzazioni distribuite con ambienti cloud ibridi. Inoltre, sono stati annunciati anche miglioramenti al Capture Security Center con misuratori di rischio (Risk Meters) personalizzati che forniscono informazioni e punteggi di rischio sulle minacce in tempo reale, nonché supporto per Hyper-V, Azure e AWS per la serie di firewall virtuali.

Riduzione dei costi con Zero-Touch Deployment

SonicWall Zero-Touch Deployment consente alle organizzazioni di configurare l'hardware firewall in modo rapido e sicuro, in nuove sedi senza che sia necessaria la presenza di personale esperto sul posto. Una volta che i nuovi prodotti sono online su postazioni remote, gli amministratori possono gestire le reti locali e distribuire attraverso un unico pannello di controllo utilizzando il Capture Security Center, la piattaforma di SonicWall per la gestione e l'analisi basata su cloud.

Sfruttare le reti pubbliche in sicurezza

Grazie alla sicurezza fornita da SonicWall, è possibile sfruttare le SD-WAN per utilizzare servizi Internet a disponibilità immediata ed a basso costo, riducendo la complessità normalmente associata alla creazione di reti private distribuite e basate sulla tecnologia MPLS. SonicWall Secure SD-WAN assicura prestazioni e disponibilità costanti delle applicazioni per le attività, SaaS con failover intelligente, bilanciamento del carico basato sulle applicazioni e funzionalità QoS.

Personalizzazione dell'intelligence sulle minacce, punteggi di valutazione del rischio

La sempre maggiore crescita di applicazioni, end point, dispositivi mobili e database porta anche ad una maggiore superficie di attacco a disposizione dei criminali informatici. Per ridurre tale superficie, il servizio SonicWall Capture Security Center Risk Meters offre alle aziende e alle PMI analisi basate sui dati e sulle minacce dei vettori in evoluzione, che includono reti, web, cloud, applicazioni, end point, dispositivi mobili e database. Poiché non esistono due organizzazioni uguali, i SonicWall Risk Meters forniscono dati sulle minacce e punteggi di rischio personalizzati e adattati alle singole situazioni ed ai singoli ambienti, per promuovere azioni difensive immediate e precise. Inoltre, gli stessi punteggi di rischio e i livelli di minaccia calcolati vengono aggiornati continuamente, sulla base di tutte le minacce ricevute in tempo reale e facendo una comparazione con capacità di difesa esistenti. Le imprese possono quindi sfruttare tali punteggi per controllare l'efficacia della propria sicurezza, e prendere decisioni sulle policy e sulla definizione del budget.

Estensione del firewall virtuale alle implementazioni cloud

La piattaforma SonicWall Capture Cloud assicura sicurezza ad aziende di qualsiasi dimensione ed estende ora le funzionalità di firewall virtuale di nuova generazione portandole sulle implementazioni cloud, tra cui Hyper-V, Azure e AWS, con la serie di firewall NSv.